Split Fiction: Der neueste Koop-Streich von den Machern von It Takes Two sieht extrem cool aus

Hazelight hat einen neuen Koop-Titel im Gepäck: Die Macher von It Takes Two und A Way Out zeigen in einem kurzen Vorstellungs-Trailer, welche Welten als Nächstes in Teamarbeit unsicher gemacht werden sollen.

In Split Fiction übernehmt ihr die Rollen von Mio und Zoey, zweier Autorinnen, die sich plötzlich in ihren eigenen Geschichten wiederfinden. So landen sie beispielsweise auf futuristischen SciFi-Motorrädern oder in den Körpern eines Orks und einer geflügelten Fee in Fantasy-Wäldern. Die Welten sind durch Portale verbunden und können nur durch gute Zusammenarbeit bestritten werden.

Wie auch die anderen Hazelight-Koop-Spiele könnt ihr Split Fiction lokal oder via Internetverbindung mit einer weiteren Person spielen. Dabei wird der Bildschirm die meiste Zeit von beiden Spielerinnen und Spielern geteilt. Über EA's Freundespass könnt ihr den zweiten Spieler kostenlos zum Mitspielen einladen, sodass nur einer von euch das Spiel besitzen muss.

Split Fiction ist ab dem 6. März auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar. Ihr könnt es jetzt beispielsweise auf Steam vorbestellen.