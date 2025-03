Steam: Von mörderischen Dates bis Cyberpunk-Welten - im neuen Sale ist für Leseratten alles dabei

Beim aktuellen Steam Sale dreht sich alles um Visual Novels.

Ob auf Dates mit Killern im Spinoff zu Dead by Daylight Hooked on You, hinter dem Tresen einer Cyberpunk-Bar in VA-11 HALL-A oder bei tiefgründigen Gesprächen in Coffee Talk, alle Spiele des Sales haben eins gemeinsam: In ihnen kommen Roman und Videospiel zusammen.

Bis zum 10. März 2025, um 18:00 Uhr deutscher Zeit, bekommt ihr auf Steam eine Vielzahl an Visual Novels besonders günstig.