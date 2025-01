Superman hebt im neuen Teaser-Trailer zu seiner großen Kino-Rückkehr 2025 ab

Regisseur James Gunn startet mit Superman das DC-Universum 2025 auch auf der großen Leinwand neu.

Im »Icon«-Spot ist neben Superman-Darsteller David Corenswet (Twisters, Pearl) und seinem tierischen Begleiter Krypto auch der Bösewicht des Kino-Comebacks zu sehen. Der Clip enthält neben einerFlugsequenz, in der man Superman nun endlich auch von vorne sieht, auch eine neue Szene mit Lex Luthor, der von Nicholas Hoult (X-Men, Nosferatu) gespielt wird.

Deutlich mehr zu sehen gab es im ersten großen Trailer aus dem vergangenen Jahr. Der neue Superman-Film startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Was dieses Jahr sonst noch bei uns anläuft, erfährt ihr in unserer Übersicht zu den Kinostarts 2025.