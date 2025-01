Syncanite Foundation: Neues Brettspiel von deutschen Entwicklern feiert Kickstarter-Erfolg

Syncanite Foundation ist der Name eines neuen strategischen Brettspiels, das gerade via Kickstarter finanziert wird. Das deutsche Entwickler-Team dahinter vermeldet bereits einen ersten Erfolg: In weniger als anderthalb Stunden erreichte das Projekt sein Finanzierungsziel.

Es eignet sich für 2 bis 6 Spieler, die gegeneinander um Gebiete ringen. Durch eure Entscheidungen löst ihr Krisen aus (wer kennt es nicht), die dann wiederum die Spielmechaniken verändern sollen.

Ab September 2025 sollen die Kickstarter-Belohnungen ausgeliefert werden, der spätere Verkaufspreis soll bei 99 Euro liegen. Es wird eine deutsche und eine englische Ausgabe des Brettspiels hergestellt.