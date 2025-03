The Alters zeigt, was das Survivalspiel mit dem ersten Riesenerfolg der Entwickler gemeinsam hat

Auch wenn viele das polnische Entwicklungsstudio 11bit vor allem für die Aufbau-Sensation Frostpunk kennen, hat eigentlich ein anderes Spiel das Team berühmt gemacht. Die Rede ist von This War of Mine, einem bitteren Survival-Spiel, in dem wir das Leid von Zivilisten in Kriegsgebieten vor Augen geführt bekommen. Obwohl das Spiel in der Produktion nur etwa 500.000 Euro gekostet hat, konnte es bis heute über 3 Millionen Euro einspielen. Ein gewaltiger Erfolg, auf den 11bit sehr stolz sein kann.

Der nächste Erfolg kam wie erwähnt mit Frostpunk, doch seine Wurzeln hat das Team nicht vergessen. Mit The Alters widmet sich 11bit wieder einem neuen Survival-Spiel und das hat mit dem ersten Erfolg des Studios viel mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick glauben würde. Wieder müsst ihr in einer verzweifelten Situation ums Überleben kämpfen, wieder rennt euch die Zeit davon und wieder gilt es parallel, mehrere Menschen auf einmal bei Laune zu halten.

Nur handelt es sich in diesem Fall bei den anderen Menschen um einen selbst – denn der Held der Geschichte muss sich klonen, um die riesige bewegliche Raumstation bedienen zu können, mit der er auf einem sterbenden Planeten gestrandet ist. Wobei Klon der falsche Begriff dafür ist. Sie sind die namensgebenden Alters, alternative Versionen des Helden, mit ganz anderen Fähigkeiten und sogar Ansichten. Wir konnten den Titel vor einiger Zeit selbst anspielen und waren unheimlich fasziniert davon.

Einen Termin gibt es für The Alters noch nicht, bis auf 2025.