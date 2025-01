The Electric State: Netflix gibt einen Vorgeschmack auf den 320 Millionen Dollar teuren Sci-Fi-Film

In The Electric State streifen Millie Bobbie Brown und Chris Pratt mit einem riesigen Roboter durch die sandige Landschaft einer postapokalypischen Welt. Der Film erscheint am 14. März 2025 auf Netflix.

Der Clip gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die Stimmung des Sci-Fi-Films. Worum es genau geht? Die elternlose Teenagerin Michelle (Millie Bobbie Brown) begibt sich mit dem Roboter Cosmo (Devyn Dalton) auf die Suche nach ihrem verschollenen Bruder Christopher (Woody Norman). Auf dem Weg begegnet sie dem Schmuggler Keats (Chris Pratt) und seinem mechanischen Freund Herman (Anthony Mackie). Gemeinsam versuchen sie heruaszufinden, was mit Michelles Bruder passiert ist.

Falls ihr statt einem Abend auf der Couch mit Netflix mal wieder Lust habt mit einer Tüte Popcorn im Kino zu sitzen: Diese spannenden Filme warten 2025 auf euch.