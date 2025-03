The Finals dreht voll auf: Der brillante Shooter erklärt die komplette Season 6 in nur 174 Sekunden

The Finals startet am 20. März in die Season 6 und enthüllt alle wichtigen Neuerungen im Trailer – natürlich mit den Stimmen der beiden Arena-Kommentatoren June und Scotty!

Unter anderem erwartet euch folgendes:

✅ 3 neue Waffen, darunter die Minigun

✅ Neuauflage der Map Las Vegas

✅ Ein neuer Sponsor: Alfa Acta

✅ Verbesserter Trainingsbereich

✅ Quickplay-Progression

✅ TDM wird zum permanenten Modus

✅ Neue Outfit-Optionen

✅ Battle Pass mit 106 Stufen

✅ Optimierter Spectator Mode

Mehr Detaisl bekommt ihr in unserem Überblick zu The Finals Season 6!