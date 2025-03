The Last of Us: Der offizielle Story-Recap bereitet euch auf Staffel 2 der Drama-Serie vor

In fünfeinhalb Minuten fasst ein neues Video zusammen, was genau in Staffel 1 von The Last of Us passiert ist. Wer genau waren nochmal Joel, Sarah, Ellie, Tess und Bill? Wie breitet sich die Zombie-Seuche aus (die in Wahrheit ja gar keine Zombie-Seuche, sondern eine Pilzinfektion ist)?

Damit seid ihr dann bestens vorbereitet, um mit Staffel 2 weiterzumachen. Die startet am 13. April 2025 exklusiv bei HBO / Max. Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) leben inzwischen in einer Kolonie mit anderen Überlebenden. Doch der Frieden hält wenig überraschend nicht ewig, vor allem weil Joel von einer wichtigen Entscheidung aus der Vergangenheit eingeholt wird. Die Story wird dem zweiten Spiel folgen.