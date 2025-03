The Last of Us - Der Trailer zu Staffel 2 ist da und Fans der Spiele weinen jetzt schon

Keine Sorge, wir betreten hier kein Spoiler-Territorium!

Warum die Fans der Videospiele beim Anblick des neuen Trailers von The Last of Us Staffel 2 die Tränen in die Augen steigen? Na, vor Freude natürlich …

Freude darüber, dass sich die Serienadaption von HBO in Sachen Handlung auch im zweiten Anlauf stark an den PlayStation-Vorzeigetitel halten wird. Wer die Spiele kennt, sieht viele bekannte Orte und Gesichter. Es wird geschossen, gerannt, geflucht und Golf gespielt.

Wer die Spiele nicht kennt: In Staffel 2 sehen wir zu Beginn, wie das friedliche Leben von Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) in der verschneiten Stadt Jackson aussieht. Doch die Idylle hält nicht lange an, denn neue Gefahren sind auf dem Vormarsch und alte Dämonen suchen die Beiden heim.

In Deutschland wird The Last of Us Staffel 2 ab dem 14. April 2025 auf Sky übertragen.