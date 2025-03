The Last of Us Staffel 2: Story-Recap zu Season 1 zeigt Joels Erlebnisse im Schnelldurchlauf

In Kürze startet die zweite Staffel der Serienadaption des Spielehits The Last of Us. Um euer Gedächtnis aufzufrischen, hat HBO einen Trailer veröffentlicht, der euch die wichtigsten Ereignisse von Staffel 1 noch einmal zeigt. Im obigen Clip steht die Hauptfigur Joel im Blickpunkt.

Fans der Spiele wissen: Joel hat schon so einiges durchgemacht. Aber er hat auch einige Entscheidungen getroffen, die ihn in Staffel 2 womöglich noch teuer zu stehen kommen.

Wir haben zum Abschluss noch etwas Feines für euch, nämlich alle Infos zu Staffel 2 von The Last of Us auf einen Blick.