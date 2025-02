The Last of Us: Der Release von Staffel 2 steht fest - wann geht's in Deutschland los?

Staffel 2 wird eine Zerreißprobe für die Beziehung von Joel und Ellie. Bildquelle: HBO

Zu Ostern werdet ihr nicht nur nach Schokolade und Ostereiern suchen, sondern auch nach Pilzsporen Ausschau halten. Denn am 14. April 2025 erscheint die erste Folge von The Last of Us: Staffel 2 hierzulande auf Sky und dem hauseigenen Streaming-Dienst WOW.

Die zweite Staffel hat sieben Episoden (zwei weniger als die erste Season) und es erscheint wöchentlich immer eine neue Folge.

Was wir bis jetzt zu The Last of Us Staffel 2 wissen

Worum geht’s? Fünf Jahre nach den Ereignissen von Staffel 1 leben Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) in der Kommune von dessen Bruder Tommy (Gabriel Luna). Doch zwischen den beiden steht eine große Lüge, während Joel von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer anschauen:

0:54 The Last of Us: Neuer Teaser zu Staffel 2 enthüllt Ellies Gegenspielerin Abby und den Release-Monat

Autoplay

Da die zweite Staffel auf The Last of Us Part 2 basiert, spielt auch Abby (Kaitlyn Dever) eine zentrale Rolle. Fans, die das Videospiel kennen, wissen natürlich, welche Rolle Abby in der Geschichte spielt und was für ein Konflikt das nach sich zieht.

Der gesamte Cast besteht aus:

Pedro Pascal als Joel

Bella Ramsey als Ellie

Kaitlyn Dever als Abby

Isabela Merced als Dina

Young Mazine als Jesse

Ariela Barer als Mel

Tati Gabrielle als Nora

Danny Ramirez als Manny

Spencer Lord als Owen

Wie sieht es für Staffel 3 aus?

Bereits im Juni 2024 gab der Showrunner der Serie Craig Mazin preis, dass das Storymaterial von The Last of Us Part 2 zu viel für nur eine weitere Season ist. Deshalb habe er sich gemeinsam mit dem Creative Director von Naughty Dog Neil Druckmann entschieden, die Handlung über mehrere Seasons zu erzählen.

Noch ist nichts bestätigt, denn es bleibt abzuwarten, wie sich die Zuschauerzahlen mit Staffel 2 entwickeln. Aber wenn alles glatt läuft, steht einer Fortsetzung wohl nichts im Wege.

Für alle, die The Last of Us Part 2 vorher noch einmal spielen wollen (und mit Spoilern kein Problem haben): Am 3. April 2025 erscheint das Videospiel nach fünf Jahren endlich auch für den PC.

Das neue Spiel von Naughty Dog steht übrigens auch schon fest und heißt »Intergalactic: The Heretic Prophet.« Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.