The White Lotus: Die beliebte Gesellschaftssatire kehrt in wenigen Tagen mit Staffel 3 zurück

Wart ihr schon mal zu Gast im Luxusressort The White Lotus? Wenn ihr jetzt mit »Nein« antwortet, müsst ihr euch deswegen nicht grämen. Im Gegenteil: Freut euch lieber, dass ihr dort noch nie Urlaub gemacht habt!

Denn was in den bisher zwei Staffeln der HBO-Serie als idyllische Reise verschiedener Paare begann, endete stets in purem Chaos. Damit wisst ihr nun auch, was euch in der bereits am 17. Februar 2025 in Deutschland startenden dritten Staffel erwartet. Wie für HBO Originals üblich, erfolgt die Ausstrahlung hierzulande über den Anbieter Sky.

In Staffel 3 geht es übrigens nach Thailand, nachdem Staffel 1 auf Hawaii und Staffel 2 auf Sizilien gespielt hat.