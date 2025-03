Them's Fightin' Herds: Im 2D-Kampfspiel prügeln sich süße und bunte Tiere

Geboren aus einem inoffiziellen Kampfspiel zu My Little Pony, kämpft ihr in Them's Fightin' Herds mit niedlichen Huftieren.

Es gibt einen Story-Modus sowie einen Versus-Modus mit lokalem Splttscreen und Online-Matchmaking. Charaktere und Kombos können in einem umfangreichen Übungs-Modus trainiert werden.

Das Spiel erschien am 1. Mai 2020 und ist für PC. PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich.