Tomb Raider 4-6 Remastered ist am 14. Februar 2025 für PC, Playstation, Xbox und Switch erschienen und stattet nach der ersten Trilogie die nächsten drei Spiele mit moderner Steuerung und aufgehübschter Optik zurück.

Besonderes Augenmerk liegt in diesem Bundle auf dem sechsten Teil, Angel of Darkness. Denn der war zum ursprünglichen Release 2003 so schlecht und verbuggt, dass er gleich mal seinen Entwickler Core Design auf dem Gewissen hat.

Das Studio Aspyr hat Tomb Raider 6 nun mit haufenweise Neuerungen und Ergänzungen ausgestattet, damit aus dem hässlichen Entlein ein schöner Schwan wird. Geht das auf? Nein, die Remastered-Kollektion ist trotzdem absolut ihr Geld wert.