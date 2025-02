»Total cursed« - Der erste Blick auf die Dorfbewohner im Minecraft-Film verstört das Internet

Der Minecraft-Film hat es schon wieder getan und mit seinem schrägen Look die Internet-Community verstört. In einem neuen Trailer, der anlässlich eines amerikanischen Basketball-Events ausgestrahlt wurde, zeigen die Verantwortlichen erstmals das Aussehen der aus dem Spiel bekannten Dorfbewohner - und das finden viele Spieler »total cursed«.

Denn der Look des Films versucht Realfilm und Spielgrafik zu vereinen und verpasst den Dorfbewohnern zwar ein eckiges Äußeres, aber erschreckend fleischig aussehende Haut samt Falten. Auch buschige Augenbraue lässt die freundlichen NPCs nicht gerade vertrauenswürdig wirken. Auf Reddit ließen einige Nutzer ihrem Entsetzen freien Lauf und schrieben, die Dorfbewohner sähen verflucht aus. »Gott hat uns verlassen« und »was zum Teufel sind diese Dinger« gehörten ebenfalls zu den Reaktionen auf Social Media.

Immer wieder wird der Film auch mit den ersten Entwürfen zum Sonic Movie von 2020 verglichen. Dessen erste Trailer sorgten für Entsetzen in der Community. Der Minecraft-Film soll am 4. April in den hiesigen Kinos debütieren.