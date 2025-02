Über 10 Minuten mit Doom: The Dark Ages zeigen die neue Richtung der Shooter-Legende

Die Zeit bis zu neuen Eskapaden mit Metal-Begleitung schwindet immer mehr dahin. Im Mai erscheint endlich Doom: The Dark Ages und wirft euch zum ersten Mal ins Mittelalter statt auf irgendwelche Mars-Monde.

Was der neue Ableger alles richtig macht, hat unser Phil bereits unter die Lupe genommen.

In einem neuen Video nimmt uns das Entwicklerstudio id Software mit auf eine Tour durch ihre Höllen- äh Hallen. In fast zwölf Minuten bekommen wir Einblicke hinter die Kulissen des brutalen Shooters, der Dark Fantasy und SciFi-Geschieße in den Mixer schmeißt. Neben dem Team, das am Spiel arbeitet, werden uns das aufpolierte Kampfsystem samt Schild, feuerspeiende Gatling-Drachen und die neuen Mittelalter-Umgebungen vorgestellt. Dabei fliegt erwartungsgemäß viel Fleisch durchs Bild - ingame natürlich.