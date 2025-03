Vampire Bloodlines 2 zeigt noch mehr Action-Gameplay, mit beinharten Vampirjägern

Der Release von Vampire: the Masquerade - Bloodines 2 steht unter einem düsteren Stern. Nicht nur, weil es auf der populären World of Darkness basiert, in der es erwartungsgemäß düster zugeht. Das Spiel hat auch eine mehr als bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Zwischendurch wurde das komplette Entwicklungsstudio ausgetauscht und wir erleben eine Verschiebung nach der nächsten. Aber das Vampir-Rollenspiel lebt und soll 2025 endlich erscheinen.

Ein neuer Trailer zeigt eine weitere Gegnerfraktion im Spiel, die I.A.O. genannt wird. Dahinter verbirgt sich eine inoffizielle Regierungsorganisation, die sich dem Vampirproblem in der Stadt mit Technologie und Waffengewalt annehmen will. Auf ihrem Radar tauchen wir ebenfalls auf, in der Rolle des alten Vampirs Phyre und sollten wir auf sie stoßen, kommt es wohl in den meisten Fällen zum Kampf.

Wie actionreich diese Kämpfe ablaufen, zeigt der Trailer. Die Frage ist aber, wie bei vielen Szenen rund um Bloodlines 2, ob sich Fans des Vorgängers so viel Action überhaupt wünschen? Das erste Bloodlines bestach schließelich eher durch Atmosphäre, abstruse Dialoge und jede Menge rollenspielerische Freiheiten.