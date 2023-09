Neuer Termin, große Änderungen: Bloodlines 2 meldet sich zurück

Der moderne Vampir-Look der Vorgänger dürfte auch in Bloodlines 2 wieder an der Tagesordnung sein.

Autsch! Nein, keine Sorge, wir wurden nicht von einem Vampir gebissen. Etwas viel Schlimmeres ist geschehen: Bloodlines 2 wird erneut verschoben. Der neueste Teil der Rollenspielreihe Vampire: The Masquerade erscheint erst im kommenden Jahr.

Es gibt noch eine weitere News: Ob die gut oder schlecht ist, müssen Fans für sich selbst entscheiden. Fakt ist, dass nun bekannt ist, welches Entwicklerstudio inzwischen an dem Rollenspiel arbeitet. Wir fassen die neuen Infos für euch zusammen.

Release erst 2024

Noch vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass Bloodlines 2 laut der eifrig brodelnden Gerüchteküche bereits im Oktober 2023 erscheinen könnte. Jetzt wissen wir: Pustekuchen!

Stattdessen müssen wir uns sogar noch ein ganzes Jahr gedulden. Der offizielle Releasetermin wird nun mit Herbst 2024 angegeben. Woher wir das wissen? Na, das steht in dem brandneuen Trailer zur Vampir-Gaudi. Jaja, schon gut, wir zeigen ihn euch, bevor wir fortfahren:

1:30 Bloodlines 2 - Brandneuer Trailer macht den Fans die Releaseverschiebung noch schmerzvoller

Findet die Entwicklungs-Odysee nun ihr Ende?

Herbst 2024 also - selbst wenn dieser Veröffentlichungstermin diesmal eingehalten wird, käme Bloodlines mit jeder Menge Verspätung auf den Markt. 2019 angekündigt, hätte das Vampir-Rollenspiel bereits im März 2020 erscheinen sollen.

Daraus wurde nichts. Der bereits an den Vorgängern beteiligte Brian Mitsoda (Lead Writer) und Creative Director Ka'ai Cluney mussten ihre Hüte nehmen. Das Entwicklerstudio Hardsuit Labs wurde von dem Projekt abgezogen. Seitdem herrschte größtenteils Funkstille und niemand wusste so genau, wer eigentlich an Bloodlines 2 arbeitet.

Das ist jetzt vorbei: Der neue Trailer verrät, dass The Chinese Room für das Rollenspiel verantwortlich zeichnet. Die haben sich vor allem mit den Adventures Dear Esther und Everybody's Gone to the Rapture sowie dem Horrorspiel Amnesia: A Machine for Pigs einen guten Ruf erarbeitet.

Dear Esther verströmt bis heute eine faszinierende Atmosphäre.

Im Gespräch mit PC Gamer hat sich der nun zuständige Creative Director Alex Skidmore zu den Änderungen im Vergleich zur Spielvariante der alten Entwickler geäußert.

Das Setting bleibt gleich: Noch immer spielt die neue Vampirgeschichte im vorweihnachtlichen Seattle. Laut Skidmore konnte man einen erheblichen Teil der Grafik und des Leveldesigns wiederverwenden . Unter der Haube setze das Spiel aber auf eine neue Codebasis mit unterschiedlichen Spielmechaniken und RPG-Systemen .

Was sich ändert, ist die Spielfigur: Statt eines blutjungen Vampirs spielt ihr einen bereits erfahrenen Beißer, der nach einer sehr langen Schlafphase erwacht und sich in diesem neuen Umfeld zurechtfinden muss. Skidmore erklärt:

Wir wollen nicht, dass es nur eine Art schlechte Hommage oder Pastiche an Bloodlines 1 ist. Wir wollen, dass es etwas ganz Eigenes ist. Wir machen nicht das, was Bloodlines 1 gemacht hat, nämlich den Beginn eines traditionellen RPG-Spiels: am ersten Tag, an dem man ein Vampir ist. Der eigentliche Charakter, der man ist, ist schon seit einiger Zeit ein Vampir. Und das sollte eine andere Bloodlines-Erfahrung erschaffen.

Jede Menge neuer Infos also zu Bloodlines 2. Wird diesmal alles ein gutes Ende für dürstende Fans nehmen? Oder geht auch dieser neue Anlauf schief? Was denkt ihr? Freut ihr euch auf das Rollenspiel und habt ihr die Vorgänger gezockt? Wenn ja, wie sehr haben sie euch gefallen? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!