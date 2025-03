»Viel legendärer geht es nicht mehr«: HoMM Olden Era zeigt mehr von dem, was Serien-Kenner lieben

Heroes of Might and Magic kehrt zwei Jahrzehnte nach dem Strategie-Meilenstein HoMM3 zurück und die Fans lieben den neuen Trailer zu Olden Era.

Auf YouTube kommentiert ein Nutzer: »Es sieht aus, als hätten Heroes 3 und Heroes 5 ein Kind bekommen. Ich bin begeistert!« Diese Einschätzung spiegelt die allgemeine Vorfreude wider, da Olden Era klassische Elemente mit modernen Verbesserungen kombiniert.​ Ein anderer Fan bemerkt: »Die Entwickler sind offensichtlich Heroes 3-Fans und haben mit aktuellen Heroes 3-Streamern zusammengearbeitet, um deren Input zu erhalten. Das ist ermutigend.«

Heroes of Might & Magic: Olden Era ist als offizielles Prequel zur Serie konzipiert und spielt vor den Ereignissen des ersten Teils. Das Spiel wird sechs Fraktionen zum Early-Access-Start bieten, mit der Aussicht auf weitere Fraktionen in zukünftigen DLCs. Geplant sind zudem eine nicht-lineare Kampagne und Multiplayer-Modi für bis zu acht Spieler.

Preview: Wir haben Olden Era gespielt und sind guter Dinge

Der Early-Access-Release ist für das zweite Quartal 2025 geplant, wobei die Entwickler eine etwa einjährige Early-Access-Phase anstreben, um durch Spieler-Feedback das Spiel weiter zu verfeinern.