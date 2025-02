Vorhang auf für Saros: Neues Actionspiel der Returnal-Macher angekündigt

Gameplay gibt es leider noch nicht zu Saros zu sehen. Falls euch dieser Titel nichts sagt, keine Sorge, ihr habt noch nichts verpasst.

Saros wurde nämlich erst am 12. Februar 2025 auf der Sony State of Play angekündigt. Sehr wahrscheinlich wird Saros also zunächst ein PlayStation-exklusives Spiel sein, ähnlich wie Returnal, das letzte Spiel der Entwickler von Housmarque. Ob eine PC-Version folgt, ist noch ungewiss.

Bis das Actionspiel erscheint, ist es aber sowieso noch ein ganzes Weilchen hin. Erst 2026 soll es soweit sein. Zeit genug also, damit Sony mit guten Nachrichten für PC-Spieler um die Ecke kommen kann.