Warhammer 40k: Darktide - Der brachiale Action-Shooter hat ein riesiges Update bekommen

Echte Space-Marines scheuen keine Herausforderung und mit dem neuen großen Patch für Warhammer 40k: Darktide bekommt ihr haufenweise davon. Das Nightmares & Visions Update wurde am 25. März aufgespielt und bringt neben jeder Menge Überarbeitungen an der Spielbalance und Bug-Fixes natürlich eine Raumschiffladung neuer Inhalte – komplett gratis.

Am wichtigsten sind hier die sogenannten Mortis Trials, in denen ihr gegen Wellen an Feinden antreten müsst. Um das zu überleben, könnt ihr eure Streiter vorher aber noch ordentlich aufpumpen und damit noch übermenschlichere Leistungen vollbringen als ohnehin schon.

Zusätzlich gibt es eine neue Missions-Rotation, neue Mutatoren und ein neues Ingame-Event. Die vollständigen Patch Notes gibt es auf der offiziellen Webseite.