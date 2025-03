Wer von Siege X mehr als ein neues Update erwartet, wird enttäuscht

In Year 10 des Shooters will Ubisoft Rainbow Six Siege so groß machen wie nie zuvor. Ein wichtiger Meilenstein dafür soll das Siege X Update werden, mit dem Ubisoft eine neue Ära für den Taktik-Shooter einläutet. Klingt doch erstmal super! Das Spiel ist mittlerweile echt alt, ein paar Modernisierungen würden gut tun.

Ich durfte Siege X bereits anzocken und habe mir einen ersten Eindruck vom Spiel gemacht. Mein erstes Fazit lautet: Ubisoft will Siege neu erfinden - Geht dabei aber nicht weit genug!

Hier findet ihr die Einschätzung meines Kollegen Alexander Bernhardt.