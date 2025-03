Wild Blue: Im Trailer zum Actionspiel hält das Entwicklerteam stolz den Mittelfinger in die Kamera

Zugegeben, normalerweise stellen wir in den Überschriften zu Trailern lieber die Hauptmerkmale eines frisch angekündigten Spiels heraus. Doch im Falle von Wild Blue ist das nicht möglich, denn abgesehen von ein paar Infofetzen zum Gameplay gibt es kaum nennenswerte Details, die im Zuge der Ankündigung verraten wurden.

Fest steht: Wild Blue wird ein geistiger Erbe des legendären SNES-Klassikers Star Fox. Das liegt vor allem daran, dass einer der damaligen Programmierer, nämlich Giles Goddard, hinter dem Titel steckt. Euch erwarten also actionreiche Flugkämpfe in einem futuristischen Szenario.

Und sonst? Sorry, wie gesagt: Viel wird bislang noch nicht verraten. Es gibt nicht einmal Gameplay in Bewegtbildform. Aber hey, wir werden nicht alle Tage von einem gesamten Team mit der (natürlich spaßhaft gemeinten) Mittelfinger-Geste aus einem Trailer verabschiedet. Ist doch auch was.