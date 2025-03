Witchfire: Der düstere Singleplayer-Shooter mit Traum-Grafik hat gerade ein riesiges Update bekommen

Mit seinem bisher größten Update The Witch Mountain erhällt der kultige Grusel-Shooter Witchfire massenhaft neue Inhalte, darunter besagten Berg: in dem neuen Labyrinth erwarten euch haufenweise unbekannte Gefahren, die ihr mit Revolver, Flinte und Co. aufs Korn nehmt. Zusammen mit dem patch gibt's natürlich auch Myriaden von Bugfixes und Anpassungen.