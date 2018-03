Black Panther - Comic-Verfilmung knackt die Eine-Milliarde-Dollar Marke

Der Erfolg von Marvels neuster Comic-Verfilmung Black Panther geht unaufhörlich weiter: Nach einem sensationellen Kinostart stellte der Film bereits zahlreiche Rekorde ein. Nun kann der Film nach nur wenigen Woche Spielzeit die Marke von mehr als eine Milliarde US-Dollar Kino-Einnahmen weltweit knacken.

Damit reiht sich das erste Solo-Abenteuer des von Chadwick Boseman dargestellten Superhelden in die Top 5 der erfolgreichsten Marvel Comic-Verfilmungen ein. Bisher sind nur Captain America: Civil War ($1,153 Mrd.), Iron Man 3 ($1,214 Mrd.), Avengers: Age of Ultron ($1,405 Mrd.) und Marvel's The Avengers ($1,518 Mrd.) aus dem Marvel Cinematic Universe noch erfolgreicher.

US-Kinos: Platz 2 der erfolgreichsten Marvel-Filme

In den US-Kinos sieht es noch besser aus: Hier hat Black Panther mit derzeit 562 Mio. Dollar Kino-Einnahmen die Marvel-Konkurrenz hinter sich gelassen und befindet sich auf dem 2. Platz der Filme aus dem MCU. Ob er den Spitzenreiter Marvel's The Avengers mit 623 Mio. Dollar noch einholen wird, dürfte sich in den nächsten Wochen zeigen. Zum Vergleich: Der letzte Marvel-Film Thor 3 hat 315 Mio. Dollar in den US-Kinos eingespielt.

Nicht nur in den deutschen Kinos dominiert der Marvel-Film Black Panther weiterhin die Top 3 der Kino-Charts. Hierzulande wollten schon mehr als eine Million Zuschauer den Film in den Kinos sehen, obwohl der Comic-Held hier bisher noch recht unbekannt war.

Marvels Black Panther - Bilder zur Comic-Verfilmung ansehen

Erste Pläne für Black Panther 2

So dürfte es keine große Überraschung sein, dass Marvel-Chef Kevin Feige bereits von einer Fortsetzung spricht. In einem Interview mit EW legt er noch einmal nach und bestätigt: Black Panther 2 wird kommen.

Noch gibt es keine konkreten Details, wie nun die Story weiter geht. Jedoch habe man schon konkrete Pläne und arbeitet die ersten Ideen aus, verrät Kevin Feige. So dürfte es also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ein offizieller Kinostarttermin bekannt gegeben wird. Die Regie soll erneut Ryan Coogler (Creed) übernehmen.

Weiter geht es mit Avengers: Infinity War im Kino

Währenddessen geht es Schlag auf Schlag im Kino weiter: Am 26. April kommt Marvels Avengers: Infinity War in die Kinos und bringt nicht nur Black Panther zurück. Sämtliche Superhelden aus den bisherigen MCU-Filmen treten vereint gegen den übermächtigen Thanos an. Das als Zweitteiler geplante Superhelden-Spektakel wird nächstes Jahr mit Avengers 4 fortgesetzt, das gleichzeitig das Ende von Phase 3 einläutet.