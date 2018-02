Marvels Black Panther - Comic-Verfilmung stellt neuen Kinostart-Rekord auf

Mit Black Panther ist Marvels jüngster Streich in den Kinos angelaufen und übertrifft sämtliche Erwartungen. Mit satten 192 Millionen Dollar Einnahmen legt die Comic-Verfilmung in den US-Kinos einen hervorragenden Kinostart hin und bricht gleich mehrere Rekorde.

Mit dem heutigen Feiertag (Presidents' Day) in den USA und das damit verlängerte Wochenende darf man davon ausgehen, dass noch deutlich mehr Einnahmen in die Kassen gespült werden. Weltweit kommt Black Panther bereits auf über 361 Millionen US-Dollar Einnahmen am ersten Wochenende.

Kinostart erfolgreicher als Deadpool und Thor 3

Bereits der äußerst erfolgreiche Kartenvorverkauf verhalf dem Film von Regisseur Ryan Coogler laut BoxOfficeMojo zum besten US-Kinostart im Monat Februar und den bisher fünftbesten US-Start in der Filmgeschichte.

Top 5 der erfolgreichsten US-Kinostarts:

Auch im direkten Vergleich der Marvel-Filme positioniert sich der Superheldenfilm mit Chadwick Boseman an zweiter Stelle der Top 5 der erfolgreichsten US-Kinostarts im Marvel Cinematic Universe:

In den deutschen Kinos wollten immerhin 415.000 Besucher den bisher noch wenig bekannten Superhelden in seinem ersten Solofilm sehen und bescherten ihm den zweiten Platz der Kino-Charts, nach Fifty Shades of Grey 3 mit satten 570.000 Kinobesuchern in der zweiten Woche.

Wann kommt Black Panther 2?

So ist es nicht verwunderlich, dass Marvel-Chef Kevin Feige sich schon jetzt offen für eine Fortsetzung ausspricht. Offiziell bestätigt ist es bisher noch nicht, das dürfte aber nur noch eine Frage der Zeit sein.