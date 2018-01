Civilization 6: Rise & Fall - Trailer zeigt den Indianerstamm der Cree

Pitikwahanapiwiyin ist ein recht sperriger Name. Deshalb nannten die Siedler den Häuptling der Cree auch Poundmaker. Der einflussreiche Stammesführer verzichtete der geschichtlichen Überlieferung nach auf kriegerischen Einsatz im Konflikt mit der kanadischen Regierung. In Civilization 6: Rise and Fall wirkt sich das auf das Spiel aus.

Aufgrund seiner diplomatischen Anstrengungen, heißt seine Spezialfähikgeit im Spiel auch "günstige Bedingungen". Sie gewährt allen Allianzen eine geteilte Kartensicht und bewirkt, dass externe Handelswege zusätzliche Nahrung beim Handeln mit Städten, Jagdlagern und Weiden einbringen. Empfänger erhalten zudem zusätzliches Gold für jedes Jagdlager oder jede Weide.

Die Woodland Cree haben zudem eine einzigartige Fähigkeit namens Nihithaw. Dabei erhalten sie ihren ersten Handelsweg, sobald sie die Keramik erforscht haben. Betritt ein Händler erstmals ein unbeanspruchtes Gelände innerhab von drei Feldern einer Cree-Stadt, dann fällt es automatisch unter die Kontrolle des Stammes.

Zudem gibt es auch ein einzigartiges Gebäude. Das Mekewap zeichnet sich durch seine einfache Entwicklung und simple Bauart aus und bietet bereits früh im Spiel eine Vorteil. Platziert es der Spieler nahe von Bonus-Ressourcen oder Luxusgegenständen, dann erhält er dadurch Vorteile hinsichtlich der Produktion, seiner Ressourcen, Nahrung und Gold.

Als Spezialeinheit fungieren die Okichitaw, deren Name laut offiziellem Blog soviel wie "Krieger" bedeutet. Sie sind Aufklärer, erhalten eine kostenlose Beförderung und zeichnen sich durch besondere Kampfstärke aus.

Poundmaker ist einer der neun neuen Staatsoberhäupter in der »Civilization 6«-Erweiterung Rise and Fall, die am 8. Februar erscheinen wird.

Interessanter Fakt aus der realen Geschichte von Poundmaker: Auch nachdem sein Stamm eine Hungersnot litt und deshalb das Reservat verlassen musste, in der Folge von den Kanadiern angegriffen wurde und Poundmaker nach erfolgreicher Abwehr des Angriffs verbot, die fliehenden Truppen der Kanadier zu verfolgen, verzichtete der Häuptling auf Vergeltung und stellte sich stattdessen der kanadischen Justiz.

Diese verurteilte ihn zu drei Jahren Gefängnis. Zwar musste er durch den Einfluss seines mächtigen Adoptivvaters Crowfoot nur sieben Monate Haft verbüßen und durfte seine Haarpracht behalten, doch die schlechten Bedingungen im Gefängnis zerstörten seine Gesundheit und er starb kurz darauf im Alter von knapp 44 Jahren.