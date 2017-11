Nach der ersten fälschlichen Bannwelle gegen PC-Spieler von Destiny 2 scheint es wohl erneut unschuldige Fans des Sci-Fi-Shooters getroffen zu haben. Im offiziellen Forum häufen sich erneut Anfragen von Spielern, die sich keiner Schuld bewusst waren.

Entwickler Bungie hatte bereits erklärt, dass im Hintergrund laufende Software wie Discord zu keinen Bans führen würde. Nach weiteren Untersuchungen musste man dennoch zugeben, eine unbekannte Menge an Spielern ohne Grund gebannt zu haben.

Community Manager Chris "Cozmo" Shannon verspricht, dass man sich die Fälle nochmal anschauen werde. Bans werden aber angeblich nur gegen solche Spieler ausgesprochen, die mehrfach auf Cheats zurückgegriffen haben.

Währenddessen plagt auch das neueste Update die Spieler der PC-Portierung: Wie wir berichtet hatten, sorgte Patch 1.0.6.1 für Performance-Probleme, sogar ein kurzzeitiges Einfrieren des Spiels ist möglich.

Hotfix 1.0.6.2 is available for Destiny 2 on PC. Players may need to close Destiny 2 to accept this update. See: https://t.co/lzx0MzfAgD https://t.co/C89czh8BPt