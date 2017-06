Diablo 3 - Totenbeschwörer-Release erst nach Mitternacht

Heute, am 27. Juni, sollte laut Blizzard der Totenbeschwörer für Diablo 3 erscheinen - ganz streng genommen wird daraus nun aber doch nichts. Denn erst um 23 Uhr abends beginnen die Server-Wartungsarbeiten für den Necromancer-Release. Sie sollen um die zwei Stunden dauern. Damit können wir also heute nicht mehr mit der neuen Charakterklasse losziehen, sondern erst nach Mitternacht.

Der DLC Rückkehr des Totenbeschwörers wird 14,99 Euro kosten und den klassischen Helden aus Diablo 2 zurückbringen. Neben dem Helden enthält er zwei Charakterplätze und zwei Truhenfächer sowie eine ganze Reihe von Kosmetik-Items. Käufer des Necromancers erhalten eigene Flügel, einen neuen Golem-Gefährten, eine Flagge, einen Porträtrahmen und eine Bannerform samt Siegel und Verzierung.

Diablo: Das große GameStar-Sonderheft

Ab dem 12. Juli am Kiosk oder online vorbestellen: Unser GameStar-Sonderheft rund um Diablo 3, den neuen Totenbeschwörer und die frische Season 11.

Außerdem: Dicke Guides rund um Diablos größten Konkurrenten Path of Exile und sein großes Update 3.0 - bald auch auf Deutsch!



Wer nicht mehr bis zum Kiosktermin warten will, kann das Sonderheft inklusive Gratis-E-Paper mit Sofortzugriff auf den kompletten Inhalt ab dem 29. 06. im Shop vorbestellen.