FIFA 17 TOTS - Das ist das Team der Saison der spanischen La Liga

Das Team of the Season der spanischen La Liga Santander in FIFA 17 ist da! EA Sports hat die 23 Spieler veröffentlicht, die im La Liga TOTS stehen und vom 9. bis zum 16. Juli in Kartensets erhältlich sind.

Im Team of the Season werden die besten Spieler der Saison 2016/2017 mit extrem starken blauen Spezial-Karten gewürdigt. Diesmal sind mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sogar zwei Spieler mit einem unglaublichen Rating von 99 dabei. Auch Neymar (98) und Luis Suarez (97) gehören zu den stärksten Spielern, die dieses Jahr in einem TOTS stehen.

Mehr dazu: Alle Infos zum Team of the Season

Sogar zwei deutsche Nationalspieler haben es ins Team of the Season der La Liga geschafft: Toni Kroos von Real Madrid mit einem Rating von 94 und Marc-Andre Ter Stegen vom FC Barcelona mit einer Wertung von 90. Insgesamt wird das Team klar von den drei Topclubs Barca, Real und Atletico beherrscht. So stellen die drei gemeinsam 17 der 23 Spieler im TOTS.

Das ist das TOTS der La Liga

Startelf:

Towart: Jan Oblak (Atletico Madrid) - 87 -> 94

LV: Filipe Luis (Atletico Madrid) - 85 -> 93

RV: Daniel Carvajal (Real Madrid) - 84 -> 90

IV: Pique (FC Barcelona) - 87 -> 95

RV: Sergio Ramos (Real Madrid) - 89 -> 96

ZM: Toni Kroos (Real Madrid) - 88 -> 94

ZM: Bruno (Villareal) - 84 -> 89

LM: Yannick Carrasco (Atletico Madrid) - 84 -> 93

LF: Cristiano Ronaldo - (Real Madrid) - 94 -> 99

ST: Luis Suarez - (FC Barcelona) - 92 -> 97

RF: Lionel Messi (FC Barcelona) - 93 -> 99

Auswechselspieler:

Torwart: Marc-Andre Ter Stegen (FC Barcelona) - 83 -> 90

LV: Marcelo (Real Madrid) - 86 -> 92

IV: Diego Godin (Atletico Madrid) - 88 -> 96

ZDM: Casemiro (Real Madrid) - 83 -> 93

LF: Neymar (FC Barcelona) - 92 -> 98

ST: Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 88 -> 95

ST: Iago Aspas (Celta de Vigo) - 83 -> 92

Reserve:

ZDM: Steven N'Zonzi (FC Sevilla) - 83 -> 91

ZM: Manu Trigueros (Villareal) - 82 -> 89

ZM: Isco (Real Madrid) - 84 -> 96

RM: Pedro Leon (SD Eibar) - 77 -> 88

ST: Kevin-Prince Boateng (UD Las Palmas) - 80 -> 88

FIFA 17 - Die 50 besten Spieler ansehen