Wieder einmal wurde im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 das Team der Woche bestimmt. In der 37. Woche findet sich kein Spieler mit einer Gesamtwertung von über 90 im Team of the Week.

Besondere Ehrung erfährt diese Woche Francesco Totti im TOTW 37, der sich im Alter von 40 Jahren und nach einem Vierteljahrhundert beim AS Rom von seinem Verein verabschiedet. Seine Karriere will er allerdings noch nicht beenden, sondern womöglich in der amerikanischen Major League Soccer fortführen.

Mit einem Wert von 89 haben diesmal zwei Spieler vom SSC Neapel das höchste »in-Form«-Rating: Marek Hamsik und Lorenzo Insigne. Da die Saison in der Bundesliga bereits beendet ist, findet sich kein Spieler aus dem deutschen Oberhaus im Team der Woche. Dafür hat es aber der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger vom AS Rom in die Auswahl geschafft.

Das ist das TOTW 37

Startelf:

Torwart: Joe Hart - Gold

Verteidiger: Lorenzo De Silvestri (RV) - Gold

Verteidiger: Antonio Rüdiger (IV) - Gold

Verteidiger: Davide Santon (LV) - Gold

Mittelfeldspieler: Oguzhan Özyakup (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Victor Vazquez (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Marek Hamsik (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Francesco Totti (ZOM) - Heldenkarte

Mittelfeldspieler: Ivan Perisic (LM) - Gold

Stürmer: Lorenzo Insigne (LF) - Gold

Stürmer: Seydou Doumbia (ST) - Gold

Auswechselspieler:

Torwart: Pawel Kieszek - Silber

Verteidiger: Michael Leahy (IV) - Bronze

Mittelfeldspieler: Marcos Acuna (LM) - Gold

Stürmer: Giocani Dos Santos (ST) - Gold

Stürmer: Gregoire Defrel (ST) - Gold

Stürmer: Ikechukwu Uche (ST) - Silber

Stürmer: Juan Munoz (ST) - Silber

Reserve:

Mittelfeldspieler: Alexander Grünwald (ZM) - Silber

Mittelfeldspieler: Andrea Nalini (LM) - Bronze

Stürmer: Marco Paixao (ST) - Silber

Stürmer: Erling Knudtzon (ST) - Silber

Stürmer: Kosuke Taketomi (ST) - Silber

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Ebenfalls interessant: Alle Infos zum Team of the Season

Seltene-(Gold-)Spieler-Sets können diese »in-Form«-Karten enthalten. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Das waren die Predictions für das TOTW 37 in FUT werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Bill Hamid - Gold

Verteidiger: Rafael Toloi (IV) - Gold

Verteidiger: Lorenzo De Silvestri (RV) - Gold

Verteidiger: Miguel Lopes (RV) - Gold

Mittelfeldspieler: Oguzhan Özyakup (ZDM) - Gold

Mittelfeldspieler: Victor Vazquez (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Anderson Talisca (ZOM) - Gold

Stürmer: Lorenzo Insigne (LF) - Gold

Stürmer: Edin Dzeko (ST) - Gold

Stürmer: Samuel Eto'o (ST) - Gold

Stürmer: Eder (ST) - Gold

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Bobby Shuttleworth - Silber

Verteidiger: Fabio Pisacane (RV) - Silber

Mittelfeldspieler: Alexander Grünwald (ZM) - Silber

Mittelfeldspieler: Andrea Nalini (LM) - Bronze

Stürmer: German Denis (ST) - Gold

Stürmer: Giocani Dos Santos (ST) - Gold

Stürmer: Quique (ST) - Silber

Predictions-Reserve:

Verteidiger: Ryan Delaney (LV) - Bronze

Mittelfeldspieler: Kevin Walker (LM) - Silber

Stürmer: Ikechukwu Uche (ST) - Silber

Stürmer: Erling Knudtzon (ST) - Silber

Stürmer: Marco Paixao (ST) - Silber

