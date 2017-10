Spiele-Mythen entlarvt - Hat Michael Jackson an Sonic 3 mitgearbeitet?

Als der Krankenwagen am Ronald Reagan UCLA Medical Center in Los Angeles ankommt, ist es schon zu spät. Rettungssanitäter haben Michael Jackson eingeliefert, nachdem er in einer angemieteten Villa in Los Angeles zusammengebrochen ist.



Die Ärzte können jedoch am Nachmittag des 25. Juni 2009 nur noch den Tod feststellen. Der King of Pop ist lediglich 50 Jahre alt geworden. Entgegen ersten Gerüchten ist es kein Selbstmord. Stattdessen stirbt Jackson an einer Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol. Sein Leibarzt hat es ihm gegen seine akute Schlaflosigkeit verabreicht - und wird dafür zwei Jahre später wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.



Das Leben und der Tod von Michael Jackson hinterlässt nicht nur viele tief bestürzte Fans und erschütterte Bewunderer, sondern auch zahlreiche Mythen. Er lebe immer noch, behaupten Verschwörungstheoretiker - und die Suchvorschläge bei Google. Er habe in einer Sauerstoffkammer genächtigt oder sei der Vater von Sänger Bruno Mars. Aber eine der ältesten und faszinierendsten Mythen hat mit einem Videospiele zu tun - und ausnahmsweise ist sogar bekannt, wer die Legende in die Welt gesetzt hat.

Bekannte Rythmen

Der Brite Ben Mallinson war schon immer ein Sega- und Sonic-Fan. Als er in den 90er-Jahren zur Schule ging, sog er alles auf, was irgendwie mit dem blauen Igel zu tun hatte. Seien es die Spiele, Comics oder sogar die grausige Trickfilmreihe.



»Ich war total Sonic-verrückt«, erzählt er dem Onlinemagazin Huffington Post. Als 1994 dann Sonic The Hedgehog 3 für das Sega Mega Drive erscheint, wird es schnell zu seinem Lieblingsspiel. Nicht von ungefähr, auch heute noch ist Sonic 3 ein Höhepunkt der Reihe.