Das Genre der Battle-Royale-Shooter erlebt zurzeit eine absolute Hochphase. Das liegt vor allem am gigantischen Erfolg von Playerunknown's Battlegrounds, das in den letzten Wochen und Monaten einen Steam-Rekord nach dem anderen geknackt hat. Natürlich gibt es noch haufenweise andere Genre-Vertreter, die versuchen, aus dem Schatten von PUBG herauszutreten.

Besonderes Aufsehen erregt aktuell Epic Games mit seinem neuen Free2Play-Ableger Fortnite: Battle Royale. Nach dessen Ankündigung hat PUBG-Entwickler Bluehole in einer Pressemitteilung verkündet, dass sie alles andere als glücklich sind über diese offensichtliche Kopie von Playerunknown's Battlegrounds.

Was ist da los? PUBG-Entwickler eingeschnappt wegen Fortnite

In einem Interview mit PC Gamer hat Changham Kim, der Executive Producer und Vizepräsident von Bluehole, nun noch einmal verdeutlicht, welches Problem sein Team mit dem neuen Spiel von Epic Games hat.

Besonders wichtig ist es Kim dabei, zunächst einmal festzustellen, dass Bluehole auf keinen Fall ein Monopol auf Battle-Royale-Spiele erheben will. Es wäre dieser ganz spezielle Fall von Fortnite: Battle Royale, der ihnen Probleme macht.

"Es geht hier nicht um den Spielmodus Battle Royale. Es gab in diesem Jahr bereits andere Spiele mit BR-Modus, wie zum Beispiel Last Man Standing oder den Battle Royale Modus von GTA 5. [...] Doch all diese Spiele haben ihr eigenes Ding gemacht, nun bringt Epic Games aber ein Spiel raus, dass unserem so ähnelt und so viele gleiche Elemente beinhaltet. Und das ist das Problem, dass es ausgerechnet Epic Games war."