Im Multiplayer-Shooter Playerunknown's Battlegrounds hängt das Überleben oftmals vom richtigen Loot ab. Bei all den zufällig auf der Map verteilten Waffen kann man schnell mal den Überblick darüber verlieren, welches Schießeisen gerade das Beste für den eigenen Spielstil ist.

Damit ihr immer wisst, womit ihr am besten ausgerüstet seid, haben wir eine Waffenliste mit Infos und Statistiken zu allen Gewehren, Shotguns, Sniper Rifles, Pistolen, Nahkampfwaffen und Granaten aus PUBG zusammengestellt. Außerdem findet ihr hier eine Liste mit allen Visieren und Aufsätzen, mit denen ihr eure Waffen noch effektiver machen können.

Alle Sturmgewehre aus PUBG

Es gibt zurzeit fünf verschiedene Assault Rifles in Battlegrounds. Sie stellen die wohl besten Allroundwaffen des Spiels dar, da sie sich mit dem richtigen Visier sowohl für den Fern- als auch für den Nahkampf eignen. Anders als die AKM, die M16A4, die M416 und die SCAR-L ist die OTs-14 Groza übrigens nur in Air Drops zu finden.

NAME MUNITION /

MAGAZINGRÖßE SCHADEN/

REICHWEITE STABILITÄT/

FEUERRATE AUFSÄTZE AKM 7.62 / 30 48 / 62 34 / 61 3 Groza 7.62 / 30 48 / 60 21 / 65 3 M16A4 5.56 / 30 41 / 62 36 / 81 3 M416 5.56 / 30 41 / 57 36 / 77 5 SCAR-L 5.56 / 30 41 / 55 31 / 71 4

Alle Shotguns aus PUBG

Zurzeit gibt es drei Schrotflinten im Spiel. Von der doppelläufigen Flinte S686 über die Pump-Action-Rifle S1897 bis hin zur semiautomatischen S12K ist hier aber für jeden Geschmack etwas dabei.

NAME MUNITION/

MAGAZINGRÖßE SCHADEN/

REICHWEITE STABILITÄT/

FEUERRATE Aufsätze S12K Kaliber 12 / 5 198 / 9 86 / 15 3 S1897 Kaliber 12 / 5 225 / 7 77 / 7 2 S686 Kaliber 12 / 2 225 / 12 77 / 7 2

Alle Sniper Rifles aus PUBG

Für Fernkämpfer gibt es nichts Besseres als eines der sechs Scharfschützengewehre, da sie vor allem durch ihre überragenden Reichweite überzeugen. In Kombination mit einem passenden Visier können wir Feinde damit aus sicherer Entfernung ausschalten, ohne das unsere Opfer überhaupt mitbekommen, von wo wir auf sie schießen. Das Mk14 EBR und die SKS sind als Selbstladegewehre ein Mittelding aus Scharfschützen- und Sturmgewehr.

NAME MUNITION/

MAGAZINGRÖßE SCHADEN/

REICHWEITE STABILITÄT/

FEUERRATE Aufsätze AWM .300 / 5 100 / 132 34 / 6 4 Karabiner

98 Kurz 7.62 / 5 72 / 80 34 / 5 3 M24 7.62 / 5 84 / 96 32 / 6 4 VSS Vintorez 9mm / 10 35 / 100 37 / 26 2

Alle DMRs aus PUBG

Selbstladegewehre (auf Englisch Designated Marksman Rifle kurz DMR genannt) sind ein Mittelding zwischen Sturm- und Scharfschützengewehr. Das Mini-14 ist erst im September-Update als neue Waffe in das Arsenal von PUBG aufgenommen worden.

NAME MUNITION/

MAGAZINGRÖßE SCHADEN/

REICHWEITE STABILITÄT/

FEUERRATE Aufsätze Mk14 EBR (Selbstladegewehr) 7.62 / 10 60 / 82 58 / 25 4 SKS (Selbstladegewehr) 7.62 / 10 55 / 64 48 / 32 4 Mini-14 5.56 / 20 44 / tba tba 3

Alle SMGs aus PUBG

Auch mit Maschinenpistolen lassen sich in Playerunknown's Battlegrounds Gegner durchlöchern. Das M1928A1 Thompson SMG, auch bekannt als Tommy Gun, ist seit dem September-Update nicht mehr nur in Air Drops, sondern überall in der Spielwelt zu finden.

NAME MUNITION/

MAGAZINGRÖßE SCHADEN/

REICHWEITE STABILITÄT/

FEUERRATE Aufsätze Vector .45 / 13 31 / 18 27 / 51 4 Mikro UZI 9mm / 25 23 / 22 31 / 70 3 Tommy Gun .45 / 100 35 / 46 31 / 100 1 UMP9 9mm / 30 35 / 30 31 / 62 4

Alle Pistolen aus PUBG

Pistolen sind von der Leistung her zwar relativ schwach, dafür sind die Handfeuerwaffen aber so häufig auf der Map zu finden, wie kein anderer Waffentyp. Sie eignen sich besonders für die frühe Phase in jeder Partie, wenn man sich schnellstmöglich gegen Gegner wehren muss, die in der Nähe gelandet sind.

NAME MUNITION/

MAGAZINGRÖßE SCHADEN/

REICHWEITE STABILITÄT/

FEUERRATE Aufsätze P18C 9mm / 17 19 / 11 25 / 70 3 P1911 .45 / 7 35 / 15 26 / 29 3 P92 9mm / 15 29 / 15 24 /54 3 R1895 7.62 / 7 46 / 32 30 / 11 1

Andere Waffen aus PUBG

Aktuell gibt es außerdem zwei Waffen in Playerunknown's Battlegrounds, die sich nicht in eine der oben genannten Kategorien stecken lassen. Dazu gehört erstens die Armbrust, mit der sich Gegner lautlos ausschalten lassen, und zweitens das leichte Maschinengewehr M249, mit dem wir Feinde unter Dauerbeschuss nehmen können.

NAME MUNITION/

MAGAZINGRÖßE SCHADEN/

REICHWEITE STABILITÄT/

FEUERRATE Aufsätze Armbrust Bolzen / 1 105 / 4 0 / 2 3 M249 5.56 / 100 44 / 71 44/ 77 2

Alle Nahkampfwaffen aus PUBG

Auch ohne Kugeln können wir im Spiel unsere Gegner besiegen. Wer nicht nur mit bloßen Fäusten auf seine Feinde einprügeln möchte, kann zu einer Nahkampfwaffe greifen. Unangefochtene Königin dieser Kategorie ist die Bratpfanne, die schon oftmals bewiesen hat, dass sie die ultimative Geheimwaffe ist - unter anderem hält das Kochutensil den Beschuss von 50 Spielern gleichzeitig aus. Hier die Liste der Nahkampfwaffen:

Brechstange

Machete

Bratpfanne

Sichel

Alle Granaten aus PUBG

Auch einige Handgranaten sind auf der Map von PUBG zu finden. Damit lassen sich Gegner nicht nur besiegen, sondern auch sehr gut ablenken. Alternativ bietet eine Rauchgranate oder das Feuer eines Molotowcocktails auch prima Sichtschutz vor Feinden. Hier die Liste der Granaten:

Splittergranate

Rauchgranate

Blendgranate

Molotowcocktail

Alle Visiere aus PUBG

Wer sicher zielen will, kommt in Battlegrounds ohne einen passenden Aufsatz nicht weit. Von einfachen Rotpunktvisieren, die überall herumliegen, bis hin zum Zielfernrohr mit 15-fachem Zoom, das nur in Air Drops zu finden ist, gibt es insgesamt sechs Zielhilfen im Spiel.

NAME VERFÜGBAR FÜR DIE FOLGENDEN WAFFEN 2-fach Scope UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Armbrust, Vector 4-fach ACOG Scope UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Armbrust, Vector 8-fach CQBSS Scope AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM 15-fach PMII Scope AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM Holografisches Visier UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Armbrust, Vector Rotpunktvisier UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Armbrust, Vector, P18C, P1911, P92

Alle Magazine aus PUBG

Damit wir nicht nur auf die Standardmagazine unserer Waffen angewiesen sind und unsere Schießeisen ein wenig aufrüsten können, gibt es besondere Magazine in Battlegrounds. Unterschieden wird zwischen erweiterten Magazinen mit mehr Kapazität und QuickDraw-Magazinen, dank denen man schneller nachladen kann. Mit etwas Glück finden Sie aber auch ein erweitertes QuickDraw-Magazin, das die beiden Vorteile miteinander verbindet.

NAME VERFÜGBAR FÜR DIE FOLGENDEN WAFFEN Erweitertes Magazin für AR, S12K AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K Erweitertes Magazin für P1911, P92 P1911, P92 Erweitertes Magazin für Micro UZI, UMP9, Vector Micro UZI, UMP9, Vector Erweitertes Magazin für M24, AWM, SKS, VSS M24, AWM, SKS, VSS QuickDraw-Magazin für AR, S12K AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K QuickDraw-Magazin für die Armbrust Armbrust QuickDraw-Magazin für P18C, P1911, P92 P18C, P1911, P92 QuickDraw-Magazin für Micro UZI, UMP9, Vector Micro UZI, UMP9, Vector QuickDraw-Magazin für M24, AWM, SKS, VSS M24, AWM, SKS, VSS Erweitertes QuickDraw-Magazin für AR, S12K AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K Erweitertes QuickDraw-Magazin für P18C, P1911, P92 P18C, P1911, P92 Erweitertes QuickDraw-Magazin für Micro UZI, UMP9, Vector Micro UZI, UMP9, Vector Erweitertes QuickDraw-Magazin für M24, AWM, SKS, VSS M24, AWM, SKS, VSS

Alle Mündungsaufsätze aus PUBG

Mit Frontaufsätzen lassen sich Waffen noch einmal verbessern: Konkret verringern wir mit einem Kompensator den Rückstoß und das Verziehen der Waffe und mit einem Mündungsfeuerdämpfer vermindern wir den Blendeffekt beim Schießen, wodurch uns Gegner nicht mehr so leicht mit bloßem Auge entdecken können. Mit einem Schalldämpfer wiederum werden unsere Schüsse wesentlich leiser, was es Feinden ebenfalls schwerer macht, uns zu lokalisieren.

NAME VERFÜGBAR FÜR DIE FOLGENDEN WAFFEN Choke für S1897, S686 S1897, S686 Kompensator für AR, S12K AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K Kompensator für SMGs Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, Vector Kompensator für M24, AWM, SKS, Kar98k M24, AWM, SKS, Kar98k Mündungsfeuerdämpfer für AR, S12K AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K Mündungsfeuerdämpfer für SMGs Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, Vector Mündungsfeuerdämpfer für M24, AWM, SKS, Kar98k M24, AWM, SKS, Kar98k Schalldämpfer für AR, S12K AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K Schalldämpfer für Pistolen P18C, P1911, P92, R1895 Schalldämpfer für SMGs Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, Vector Schalldämpfer für M24, AWM, SKS, Kar98k M24, AWM, SKS, Kar98k

Alle Griffe aus PUBG

Der Rückstoß der Waffen lässt sich außerdem mit verschiedenen Griffen vermindern. Während der einfache, vertikale Vordergriff aber nur den horizontalen Rückstoß mindert, sorgt der abgewinkelte Vordergriff zusätzlich auch noch für weniger vertikales Verziehen.

NAME VERFÜGBAR FÜR DIE FOLGENDEN WAFFEN Abgewinkelter Vordergriff für M416, SCAR-L, UMP9, Vector M416, SCAR-L, UMP9, Vector Vordergriff für die Armbrust Armbrust Vertikaler Vordergriff für M416, SCAR-L, UMP9, Vector M416, SCAR-L, UMP9, Vector

Alle Lager aus PUBG

Mit Lagern lässt sich bei einer Handvoll Waffen außerdem die Zielgenauigkeit und die Stabilität verbessern, außerdem können wir uns damit schneller vom Rückstoß erholen. Bei diesen Aufsätzen zeigt sich allerdings eine Schwäche der deutschen Übersetzung: Der englische Begriff »Stock« wurde fälschlicherweise mit »Lager« übersetzt, obwohl es »Kolben« oder »Schulterstütze« heißen müsste.

NAME VERFÜGBAR FÜR DIE FOLGENDEN WAFFEN Cheek Pad für Sniper Rifle M24, AWM, Kar98k, SKS Lager für die Micro UZI Micro UZI Taktisches Lager für M416, Vector M416, Vector

Alle Kugelschlaufen aus PUBG

Für die Schrotflinte und die Karabiner gibt es noch Kugelschlaufen, sogenannte Kugel Loops, mit denen sich die Nachladegeschwindigkeit erhöhen lässt.