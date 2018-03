Terminator - Arnold Schwarzenegger bestätigt Drehstart im Sommer

Es geht voran: Der von James Cameron für nächstes Jahr angekündigte neue Terminator-Film mit Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton geht schon bald in Produktion.

Nun bestätigt Arnold Schwarzenegger im Interview während der Arnold Classic Sports Festival 2018, dass die Dreharbeiten in diesem Sommer beginnen werden:

"Wir beginnen mit den Dreharbeiten von Terminator 6 im Juni, sie werden bis Mitte Oktober dauern. Ich freue mich darauf, als T-800 zurückzukehren. Es ist großartig, Tim Miller als Regisseur zu haben, während James Cameron das Ganze überwacht."

Story setzt an Terminator 2 an

Über die Handlung ist bisher noch nicht viel bekannt. Jedoch bestätigte Produzent Cameron bereits, dass die Story an seine beiden ersten Filme Terminator (1984) und Terminator 2: Tag der Abrechnung (1991) anknüpfen wird.

Dafür ignoriert er alle nachfolgenden Produktionen der Reihe, die nicht von ihm selbst gedreht oder produziert wurden. Dazu gehören Terminator 3: Rebellion der Maschinen (2003), Terminator: Die Erlösung (2009), bis hin zum letzten Teil Terminator: Genisys (2015), bei dem Arnie erstmals wieder mitspielte.

Dazu äußerste sich Arnie bereits in einem früheren Interview:

"Ich glaube, James Cameron und Tim Miller haben ein Konzept entwickelt, mit dem sie mit dem T-800 weitermachen, aber einen völlig neuen Film drehen können. Sie nehmen ein paar wichtige Figuren, wie Linda Hamiltons Sarah Connor und meine Figur, und schmeißen alles andere raus - alle diese Regeln der Timeline und anderen Figuren."

Deadpool-Regisseur dreht ersten Film, Trilogie geplant

Schon jetzt plant der Filmemacher mit einer kompletten Trilogie. Für den ersten Film zeigt sich Deadpool-Regisseur Tim Miller verantwortlich, da Cameron selbst mit seinen Avatar-Sequels für die nächste Zeit alle Hände voll zu tun hat.

Das Drehbuch schreibt derzeit das Autoren-Team David Goyer (The Dark Knight), Charles Eglee (Dark Angel) und Josh Friedman (The Sarah Connor Chronicles). Die Arbeiten am Skript werden von Cameron und Miller überwacht.

Neuer Terminator-Film kommt Juli 2019 in die Kinos

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit den Originalschauspielern Arnold Schwarzenegger als T-800 und Linda Hamilton als Sarah Connor aus den ersten beiden Filmen. Eine weitere Besetzung ist noch nicht bekannt.

Der noch namenlose Terminator-Film ist schon jetzt für den 25. Juli 2019 in den deutschen Kinos angekündigt, der US-Release findet einen Tag später am 26. Juli statt.

