Die Macher von Scary Movie planen mit einer Parodie auf die neuen Star-Wars-Filme: »Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens the Last Jedi Who Went Rogue«.

Von Vera Tidona |

Finn und Rey stehen wohl schon bald im Mittelpunkt einer Film-Parodie über Star Wars von den Scary-Movie-Machern.

Mel Brooks hat es in den 1980er Jahren mit seinem Kinohit Spaceballs bereits vorgemacht, jetzt ziehen die Macher von Scary Movie nach: Aaron Seltzer und Jason Friedberg planen mit einer neuen Star-Wars-Parodie.

Nach Spaceballs kommt Star Worlds

Die Dreharbeiten dazu sollen noch in diesem Jahr beginnen. Auch wenn bisher noch nicht mehr über die Produktion bekannt ist, steht schon jetzt der Filmtitel fest: »Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens the Last Jedi Who Went Rogue«.

Dem umständlichen Filmtitel nach zufolge werden anscheinend die aktuellen Star-Wars-Filme Das Erwachen der Macht und der Ende des Jahres kommenden The Last Jedi mit Finn, Rey und Luke, sowie dem Spin-off Rogue One als Vorgeschichte zur Original-Trilogie von George Lucas durch den Kakao gezogen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Weitere Filme in Arbeit

Die beiden Filmemacher Aaron Seltzer und Jason Friedberg feierten nach ihrem ersten gemeinsamen Film Agent 00 mit Leslie Nielsen im Jahr 1996 mit der nachfolgenden Horror-Parodie Scary Movie (2000) ihren Durchbruch. Inzwischen sind vier weitere weniger erfolgreiche Scary Movie-Filme erschienen, sowie die Parodie auf die Twilight-Saga mit Beilight - Biss zum Abendbrot (2010), Die Pute von Panem - The Starving Games (2013), Hangover Girls (2013) und zuletzt Superfast! (2015) nach Fast & Furious mit Vin Diesel. Aktuell arbeiten sie an dem Film Who the F#@k Took My Daughter als Parodie auf die Actionfilmreihe Taken mit Liam Neeson.