Als Zocker bekommen wir nicht nur am liebsten Spiele geschenkt, wir begeistern auch gern andere für unser Hobby. Mit unseren Tipps für den Weihnachtsbaum begeistern Sie selbst Härtefälle!

Noch keine Geschenke für Weihnachten? Mit diesen Perlen begeistern sie jeden Geschenk-Typ!

Kein Wunder, dass die Straßen und Geschäfte am 23. Dezember vor Menschen überquillen, Geschenke zu kaufen ist keine leichte Angelegenheit. Schließlich soll das Präsent gut ankommen und gleichzeitig etwas über den Beschenkten und den Schenker aussagen.

Weihnachten ist zugleich eine super Gelegenheit, mal ein bisschen für das eigene Hobby zu missionieren. Der Oma Doom anzudrehen, dürfte zwar schwierig werden, und The Witcher 3 hat sogar der IT-verachtende Großonkel zweimal durchgespielt, doch mit dem richtigen Spiel für den richtigen Spielertyp klappt's bestimmt.

Die ganz offensichtlichen Spielehits 2016 wie Battlefield 1 haben wir deshalb nicht auf unsere Liste gepackt, stattdessen hat unsere Forschungsabteilung nach langen, intensiven Studien exotischere Perlen zutage gefördert. Es ist noch nicht zu spät!

Der 90er-Zocker: Civilization 6

Was Spiele angeht, ist der 90er-Zocker in ebenjener Dekade stehengeblieben, alle technischen Neuerungen die danach kamen, nutzt er zwar grummelnd, betrachtet sie aber mehr oder weniger lautstark als neumodischen Unsinn, der niemals an die Glorie der früheren Tage heranreichen wird.

Schenken Sie ihm Civilization 6! Das ist neu genug, um es nicht auf dem Flohmarkt suchen zu müssen, hat aber trotzdem alles, was Civ-Fans von »echten« Strategiespielen erwarten. Das 4X-Spielprinzip ist unverwüstlich, aber immer noch mit neuen Ideen ausbaubar wie die Forschungs-Boosts zeigen.

Sie werden allerdings damit leben müssen, dass sie ab da nicht mehr viel vom 90er-Zocker sehen werden - »Nur noch diese eine Runde«! Immerhin können Sie danach leidenschaftlich mit ihm über Sinn und Unsinn der verschiedenen Anführer diskutieren oder vielleicht sogar mal eine Runde gegeneinander angehen!

