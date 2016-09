Diese Offensivspieler haben in FIFA 17 die stärksten Spielerwerte. Ihre hohen Ratings machen sie zu den besten Stürmern.

Wer sind die 20 besten Offensivspieler in FIFA 17?

Zum Thema » Demo zu FIFA 17 So geht Fußball-Feeling! FIFA 17 ab 59,99 € bei Amazon.de Keine Mannschaft ohne starke Offensivspieler: Wer in FIFA 17 ordentlich Tore schießen will, kommt an unseren Top 20 der besten Stürmer nicht vorbei. Diese Ballkünstler haben die höchsten Spieler-Bewertungen in ihrer Kategorie und sind damit eine Zierde für jedes Team.

Kein Wunder also, dass sich viele von ihnen auch in der Liste der 50 besten Spieler von FIFA 17 allgemein wiederfinden. Wer auf dem Transfermarkt im Karrieremodus keine Unsummen für Stars ausgeben will, aber trotzdem eine starke Elf auf die Beine stellen will, der sollte sich die 20 jungen Talente mit dem größten Potenzial anschauen. Diese Jungstars beginnen vielleicht mit eher mittelmäßigen Werten und können daher für wenig Geld eingekauft werden, aber sie haben das Potenzial zu absoluten Spitzen-Ratings.

Platz 20: Santi Cazorla (Spieler-Rating: 86)

Position: Zentrales offensives Mittelfeld

Verein: Arsenal

Liga: Barclays PL

Platz 19: Pierre-Emerick Aubameyang (Spieler-Rating: 86)

Position: Stürmer

Verein: Borussia Dortmund

Liga: Bundesliga

Platz 18: Alexis Sánchez (Spieler-Rating: 87)

Position: Linksaußen

Verein: Arsenal

Liga: Barclays PL

Platz 17: Thomas Müller (Spieler-Rating: 87)

Position: Mittelstürmer

Verein: FC Bayern

Liga: Bundesliga

Platz 16: James Rodríguez (Spieler-Rating: 87)

Position: Zentrales offensives Mittelfeld

Verein: Real Madrid

Liga: Liga BBVA

Platz 15: David Silva (Spieler-Rating: 87)

Position: Zentrales offensives Mittelfeld

Verein: Manchester City

Liga: Barclays PL

Platz 14: Karim Benzema (Spieler-Rating: 87)

Position: Stürmer

Verein: Real Madrid

Liga: Liga BBVA

Platz 13: Ángel Di María (Spieler-Rating: 87)

Position: Rechtsaußen

Verein: PSG

Liga: Ligue 1

Platz 12: Gonzalo Higuaín (Spieler-Rating: 88)

Position: Stürmer

Verein: Juventus

Liga: Serie A

Platz 11: Antoine Griezmann (Spieler-Rating: 88)

Position: Stürmer

Verein: Atlético Madrid

Liga: Liga BBVA

