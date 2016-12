Bisher ist Cryteks Dino-Abenteuer für die Playstation VR exklusiv an Sonys Konsole erschienen. Heute hat das Unternehmen nun bestätigt, dass das VR-Spiel auf der Dinosaurierinsel im Januar auch für den PC auf Oculus Rift erscheint.

Der Frankfurter Entwickler Crytek hat heute bekannt gegeben, dass das Sci-Fi-VR-Abenteuerspiel Robinson: The Journey im Januar auch für den PC (Oculus Rift) erhältlich sein wird. Bisher war das Spiel exklusiv für die Playstation VR erhältlich. Dort erschien das interaktive Dino-Spiel am 9. November 2016.

Einen genaueren Termin für den Release oder Details zur PC-Version und Systemanforderungen liegen noch nicht vor. Ebenfalls für die Oculus Rift ist The Climb vom gleichen Entwickler bereits für Oculus Rift und den neuen Touch-Controllern erhältlich.

Crytek in der Krise: Fünf von sieben Studios weltweit werden geschlossen

Aktuell steht der Entwickler mit finanziellen Problemen in den Schlagzeilen, erst letzte Woche hat Crytek bekannt gegeben, sich auf die »Kernkompetenzen« zu besinnen und wird fünf von insgesamt sieben Standorte schließen oder verkaufen. Zuvor gingen Meldungen umher, dass Angestellte mehrere Monate auf ihre Gehälter warten mussten. Nach einem offiziellen Statement steht nun fest: lediglich der Hauptsitz in Frankfurt und das Studio in Kiew (Warface) bleiben erhalten.