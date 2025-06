10.000 Stunden in GTA 5: Ein Fan macht es zum Lebenswerk, das Spiel so realistisch wie möglich aussehen zu lassen

So kann sich GTA 5 sehen lassen.

Bereits seit zwölf Jahren muss GTA 5 mittlerweile für Liebhaber der Open-World-Action herhalten. Seit 2013 kann man sich die Finger in Los Santos auf mehreren Konsolen-Generationen und dem PC wund spielen. Zwölf Jahre, das sind mindestens 24 Mark! Und 24 Mark bedeuten in der Gaming-Welt einiges an technischer, aber auch grafischer Weiterentwicklung.

Das hat Rockstar erkannt, im März 2025 GTA 5 Enhanced nachgeliefert und damit eine aufpolierte Version des Spiels für den PC veröffentlicht. Doch da passt noch eine Schippe drauf: Ein Fan und sein Team haben unzählige Stunden investiert, um GTA 5 fotorealistisch zu machen.

Los Santos auf Hochglanz

NaturalVision - so nennt sich das Projekt - ist eine Reihe von Mods, die in verschiedenen Spielen Wetter, Beleuchtung, Texturen und sogar Modelle und Vegetation austauscht. Erstellt werden sie von Razed Mods, einem einzelnen Entwickler, der die Erweiterung unter Mithilfe von Freiwilligen entwickelt. Live sieht das Ganze so aus:

1:55 GTA 5: Fan-Projekt lässt Los Santos in fotorealistischem Look erstrahlen

Im Gespräch mit PC Gamer berichtet Razed darüber, wie viel Arbeit tatsächlich in der Mod steckt:

Laut Steam habe ich rund 10.000 Stunden in GTA 5 verbracht. Ich schätze, dass etwa 80 Prozent dieser Zeit über die Jahre hinweg der Entwicklung und dem Testen dieses Projekts gewidmet wurden. Auch andere Teammitglieder haben Hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden in die Entwicklung der Mods investiert.

Dabei kam ihm auch Rockstars Enhanced-Edition zugute, denn damit konnte er das Ray Tracing auch für seine Upgrades nutzen. Dinge, die mit älteren Versionen der Mod nicht möglich waren, konnten mit der neuen Technik endlich umgesetzt werden, wie beispielsweise die volumetrischen Wolkenreflexionen.

So knackig sah ein Banshee noch nie aus.

Das Ganze konnte er natürlich nicht allein schaffen. Über die Jahre habe er nicht nur selbst einiges gelernt, sondern auch Kontakt zu verschiedensten talentierten Entwicklern herstellen können. Unterstützt wird das Projekt zudem durch die Community über Patreon und den Discord-Server.

Von Rockstar erhofft sich Razed, dass Modding in Zukunft mit offeneren Armen empfangen wird, denn für GTA 6 hat er auch schon ein paar Ideen, auch wenn die Optik da weniger eine Rolle spielen wird.

Ich würde gerne Mods für GTA 6 erstellen, aber es fühlt sich noch etwas zu früh an, um näher darauf einzugehen, wie das aussehen könnte. [...] Wenn überhaupt, würde es mir wirklich Spaß machen, Inhalte zu erstellen, die die Leute auf ihren benutzerdefinierten Servern verwenden können, wie etwa Kartenpakete für außerhalb oder eigene Innenräume.

GTA 5 ist aber nicht das einzige Spiel, das von Razed aufgehübscht wurde. NaturalVision gibt es nämlich auch für die GTA-Trilogy, Red Dead Redemption 2 und Dying Light 2. Das heißt, Razed hat nicht nur tausende Stunden in Los Santos verbracht, sondern vermutlich auch in den anderen Spielen. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.