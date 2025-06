28 Years Later: Die Kritiker sind sich zu 94 Prozent einig - das Warten auf die Horror-Fortsetzung hat sich gelohnt

Der Wut-Virus ist auch 28 Jahre später noch brandgefährlich. Bildquelle: Sony Pictures

Nach 28 Days Later (2002) und 28 Weeks Later (2007) kommt nun der dritte Teil von Danny Boyles Horror-Reihe in die Kinos. Fans mussten auf 28 Years Later zum Glück keine 28 Jahre warten, sondern nur 18. Ein Blick in die internationalen Reviews zeigt jedoch, es war die Zeit wert.

Bei Rotten Tomatoes liegt der Horror-Film aktuell bei 94 Prozent, basierend auf insgesamt 90 Reviews. Die Wertungen des Publikums stehen selbstverständlich noch aus.

Metacritic errechnet zurzeit einen Wertungsdurchschnitt von 78, bezieht sich allerdings nur auf 31 Veröffentlichungen. Ein Großteil der Reviews liegt im Bereich zwischen 80 und 100, allerdings ziehen eine Handvoll 60er-Wertungen den Schnitt nach unten.

Die Handlung von 28 Years Later kurz erklärt

28 Jahre, nachdem aus einem Forschungslabor das Wut-Virus entkommen ist, haben sich die Überlebenden in kleinen Gemeinschaften zurückgezogen. Der Film dreht sich um einen dieser letzten sicheren Zufluchtsorte vor der Küste im Nordosten Englands.

Für eine wichtige Mission muss eine Gruppe die sichere Insel verlassen und entdeckt, dass die Welt da draußen nicht nur von gefährlichen Zombies bewohnt wird.

2:03 28 Years Later hat einen neuen Trailer und lässt die Zombie-Horden endlich von der Leine

Autoplay

Einige Pressestimmen im Überblick

Empire (Wertung: 4/5)

Mit 28 Years Later kehren Boyle und Garland zurück, um einem überladenen Genre wieder spannendes Leben einzuhauchen.

Variety

Normalerweise suchen wir nach adrenalingeladener Unterhaltung, um uns zu erholen. Boyles aufregender Neustart bietet aber auch Erleuchtung.

The Hollywood Reporter

Es wirkt nie wie ein zynischer Versuch, bewährtes Material aus rein kommerziellen Gründen wieder aufzugreifen. Stattdessen scheinen die Filmemacher zu einer Geschichte zurückgekehrt zu sein, deren allegorischer Kommentar zur heutigen düsteren politischen Landschaft aktueller denn je erscheint.

Collider (Wertung: 9/10)

Ein spannender und furchteinflößender Horrorfilm, ein frischer und nuancierter Einstieg in den Zombie-Katalog, eine fesselnde philosophische Geschichte, alles verpackt in eine Coming-of-Age-Struktur: 28 Years Later ist einer der besten Zombie-Horrorfilme, den wir seit Jahren gesehen haben.

Entertainment Weekly (Wertung: A-)

Macht euch gefasst auf mehr grausame Morde, mehr Ekelerregendes, mehr Einblicke, wie eine Gesellschaft eine Generation nach einem unfassbaren Ereignis aussehen könnte. Diese Filme sind eindeutig ansteckend.

Für Horror-Fans, und vor allem Fans der Vorgänger, sollte nur das Fehlen eines klimatisierten Kinos einem tollen Filmabend im Weg stehen.

Übrigens ist 28 Years Later nur der Auftakt zu einer neuen Trilogie. 28 Years Later 2 hat sogar schon einen offiziellen Kinostart und soll am 16. Januar 2026 erscheinen. Allerdings steht Teil 3 noch auf der Kippe, mehr dazu erfahrt ihr oben in der Box.