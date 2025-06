28 Years Later: Ausgerechnet das große Finale der neuen Trilogie steht noch auf der Kippe

Nein, bei diesem Infizierten aus 28 Years Later handelt es sich nicht um Cillian Murphys Jim. Bildquelle: Sony Pictures

Am 19. Juni 2025 sprinten wieder Danny Boyles und Alex Garlands Wut- Zombies über die große Leinwand, sobald 28 Years Later in den Kinos startet. Die heiß erwartete Fortsetzung steht dabei nicht für sich alleine, mindestens zwei Fortsetzungen sollen kommen.

Mit 28 Years Later 2: The Bone Temple geht es bereits am 16. Januar 2026 weiter. Denn tatsächlich wurden die beiden Filme in einem Rutsch gedreht: Bei Teil 1 führte Boyle persönlich die Regie, bei Teil 2 übernahm Nia DaCosta (Candyman, The Marvels) das Ruder.

Warum 28 Years Later 3 noch auf der Kippe steht

Nur 28 Years Later 3 hat aktuell noch keinen Kinostart. Und das aus gutem Grund: Aktuell ist nicht garantiert, ob der dritte und damit letzte Teil der neuen Trilogie wirklich kommt. Denn das ist voll und ganz vom Erfolg des ersten Films abhängig, wie Danny Boyle gegenüber IGN verrät:

[...] Wir haben die ersten zwei Filme direkt hintereinander gedreht - primär aus logistischen Gründen, wegen der Verfügbarkeit der Schauspieler aber auch, weil das für die Geschichte mehr Sinn ergeben haben. [Teil 1 und 2] gehen direkt ineinander über. [...] Es gibt [in 28 Years Later] eine Art Epilog oder eher eine Art Idee, die den Weg in den nächsten Film ebnet. Auch wenn jede Geschichte jeweils für sich alleine steht, wird ineinander übergeleitet. [...] Teil 3 ist allerdings noch nicht finanziert. Das dürfte davon abhängig sein, wie gut der erste abschneidet. Ich hoffe natürlich, dass alles nach Plan verläuft und wir das Geld für den dritten Film bekommen. Jeder fiebert darauf hin, auch Cillian [Murphy].

2:03 28 Years Later hat einen neuen Trailer und lässt die Zombie-Horden endlich von der Leine

Autoplay

Wann tritt Cillian Murphy in 28 Years Later auf?

Was Oppenheimer-Darsteller Cillian Murphy mit all dem zu tun hat? Vor 23 Jahren war Murphy natürlich in dem Kult-Zombie-Film 28 Days Later als Hauptdarsteller zu sehen. Und jetzt kehrt der 49-jährige Darsteller tatsächlich für die neue Trilogie von Danny Boyle und Alex Garland zurück - sowohl als Produzent, als auch vor der Kamera.

Natürlich überschlagen sich Fans mit Theorien und Spekulationen, was das für Cillian Murphys Charakter Jim bedeutet. So machte sich zum Beispiel bereits der Verdacht breit, Murphy wäre im ersten Trailer als Infizierter zu sehen, was mittlerweile widerlegt wurde.

Danny Boyle hat nun aber verraten, wann genau Cillian Murphy in der 28-Years-Trilogie auftritt. Solltet ihr euch die Überraschung nicht vorwegnehmen wollen, seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt!

Er ist im zweiten Teil. Und das muss ich [unserem Studio Sony Pictures] wirklich anrechnen: Sie haben und [für 28 Years Later] wirklich große Freiheiten zugestanden. Sie hätten sagen können: Oh, nein. Das muss mehr nach Sequels schreien. Ihr müsst mehr auf die Ideen des Originals zurückgreifen. Und was meint ihr, Cillian würde nicht in Teil 1 auftreten? Wir dachten, Cillian würde gleich vorkommen!

Wie groß die Rolle von Cillian Murphys Jim in 28 Years Later 2 ausfällt, verrät Danny Boyle natürlich nicht. Es klingt aber ein bisschen danach, als würde er dann auch noch im geplanten dritten Teil auftreten - sofern der denn überhaupt zustande kommt. Für Zombie-Fans bedeutet das nun: Ab dem 19. Juni 2025 in Scharen ins Kino strömen!