High-End Gaming-PC mit Nvidia RTX 4090 zum absolut fairen Preis: Diese 4K-Maschine ist ein Raytracing-Monster

Mit der RTX 4090 ausgestattet, macht diesem Performance-Powerhouse keiner etwas vor.

So viele Unwetter in Deutschland und dann ist die EM auch nur ein geplatzter Traum … doch der Traum vom 4K-Gaming, der schwirrt euch immer noch im Hinterkopf? Einfach mal wieder entspannen bei einem guten Game, mit starker Optik? Oder zumindest in EA Sports FC 24 euer Land zum EM-Sieger spielen? Die Sommergewitter ausblenden und einfach abtauchen in Elden Ring oder The First Descendant? Da kann unser GameStar PC wahrscheinlich aushelfen.

Tim Schweizer Tim ist weiterhin im Service-Game-Loop gefangen … Zenless Zone Zero dann doch ein paar Runden League of Legends und darauf wieder in Hunt: Showdown. Der einzige Vorteil am "Sommerloch": Tim fühlt sich nicht schlecht nur in diesen Games seine Zeit zu verbringen. Ab und zu muss auch eine Grindphase mal sein.

Gewitter auf dem Bildschirm dank Grafikdonner im Gehäuse!

UHD-Power für den Donner. Dank der RTX 4090 hat der Nova Blade Thunder so viel Leistung unter der Haube.

Also haben wir nun einen GameStar PC, der sogar Thor neidisch macht? - Kurz gesagt, ja. Unser GameStar PC Nova Blade Thunder überschüttet euch mit Grafik-Gewitter im schönsten 4K-Gewand. So könnt ihr euch von allen anstehenden Games in 4K verzaubern lassen.

Prozessor : Intel Core i5-14600KF (6x bis zu 5,3 GHz, 8x bis zu 2,7 GHz, wassergekühlt )

: Intel Core i5-14600KF (6x bis zu 5,3 GHz, 8x bis zu 2,7 GHz, ) Grafikkarte : ASUS TUF GeForce RTX 4090 OG OC, 24 GB

: ASUS TUF GeForce RTX 4090 OG OC, Arbeitsspeicher : 32 GB DDR5-6000 Kingston Fury Renegade

: 32 GB DDR5-6000 Kingston Fury Renegade Speicher : 2000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

: 2000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Preis: 3199 €

Unser Hauptakteur bei diesem Grafikzauber - Die GeForce RTX 4090. Dieses Grafikbrett holt aus jedem Game das letzte bisschen Grafik heraus und stellt es euch so schön wie möglich dar. Mit ganzen 24 Gigabyte Grafikspeicher ist sie damit auch Platzhirsch der Grafikkarten und wird euch noch lange in der Zukunft glücklich stellen. Durch das AI-Tool DLSS steigert der Grafik-Endboss zusätzlich seine FPS-Werte. Als wäre all das nicht genug, überzeugt die 4090 mit den fantastischsten Ray-Tracing und Ray-Reconstruction Effekten für die realistischsten Licht- und Schatteneffekte.

Ganze sechs Performance-Cores und acht Energieeffizienz-Kerne haben mehr als genug Leistung für alle aktuellen und bevorstehenden Top-Games.

Nicht nur die Grafikkarte lässt es ordentlich im Gehäuse donnern. Der Prozessor des Powerhouse-PCs hält bei der Stärke der Grafikkarte mit Leichtigkeit mit. Der Intel Core i5-14600KF trumpft mit ganzen 14 Prozessorkernen auf. Davon sind alleine sechs Kerne für die starke Performance des Rechners und die restlichen acht für jegliche Hintergrundprozesse zuständig. Die Performance-Kerne laufen mit einer Basistaktrate von 3,5 GHz und können durch die Turbo Boost-Technologie auf sage und schreibe 5,3 GHz beschleunigt werden. Die CPU ist, wie schon die Grafikkarte zuvor, eine zukunftssichere Komponente für viele Jahre Gaming ohne Anpassungen.