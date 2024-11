5 unterschätzte Steam-Perlen, die dank Sale nie günstiger waren

Im aktuellen Steam Sale sind viele Spiele so günstig wie nie erhältlich.

Ihr sucht Spiele, die zum Gegenwert einiger Euros viel Spiel bieten, und wir haben den aktuellen Steam-Sale nach genau diesen Angeboten durchsucht.

Das führt uns zu dieser kleinen Sonderausgabe unserer Steam-Empfehlungen zum Wochenende, in der wir euch Titel nahelegen, die nicht mehr als ein paar müde Euronen kosten. Viel Spaß mit den stark rabattierten Sale-Spielen zum Wochenende!

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Alle Kerninfos vom aktuellen Steam Herbst-Sale findet ihr übrigens hier:

Alles Wissenswerte Der große Steam Herbst Sale 2024 ist live! Alle Infos zur Dauer und erste Angebote von Dimitry Halley

Blair Witch

6:31 Blair Witch - Test-Video zum Horror-Spiel

Autoplay

Genre: First-Person-Horror | Steam-Release: 30. August 2019 | Aktueller Preis: 6 Euro

Die Macherinnen und Macher von Layers of Fear, das polnische Studio Bloober Team, haben sich im Laufe der Jahre zu wahren Horror-Experten gemausert, was ihnen sogar die geschichtsträchtige Lizenz für das Silent Hill 2 Remake einbrachte.

Ein weiterer Lizenztitel von Bloober heißt Blair Witch und bleibt trotz vieler positiver Pressestimmen auf Steam weitgehend unter dem Radar, gemessen an sehr geringen Live-Spielerzahlen. Jedoch tun die dem Singleplayer-Spielerlebnis natürlich keinen Abbruch.

Mad Max

1:54 Mad Max - Drei Dinge, die rocken

Genre: Fahrzeug-Kampfspiel | Steam-Release: 1. September 2015 | Aktueller Preis: 2 Euro

In die weitläufige Open World von Mad Max verirren sich nur noch wenige tausend gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Zum Preis von 2 Euro (90 Prozent Rabatt) lohnt der Ödlandausflug aber höchstwahrscheinlich auch für euch.

Damit ihr Pro- und Contra-Argumente säuberlich auseinanderhalten könnt, haben wir ein Video-Analyseduo aufgenommen. Teil 1 seht ihr oben, Teil 2 folgt unten, auf dass ihr euch selbst ein differenziertes Bild machen könnt:

2:14 Mad Max - Drei Dinge, die nerven

Need for Speed Unbound

1:56 Update: Need for Speed Unbound Volume 3 bringt neue Autos, Herausforderungen und einen Battle Pass

Genre: Arcade-Rennspiel | Steam-Release: 2. Dezember 2022 | Aktueller Preis: 5 Euro

Need for Speed Unbound ist teuflich schnell, sieht dank Frostbite-Engine verboten schick aus und leidet seit Release unter gemischten Reaktionen in der Steam-Community.

Dennoch hatte ich in Unbound mehr Spaß als in allen Vorgängern der letzten Jahre. Grund genug, mal eine Lanze für das durchgestylte Rennspiel zu brechen. Auch dank 93 Prozent Rabatt. Knack.

Ace Combat 7: Skies Unknown

8:45 Ace Combat 7 - Test-Video: Auch der Himmel hat Grenzen

Genre: Action-Sim | Steam-Release: 31. Januar 2019 | Aktueller Preis: 6 Euro

Hochkarätige Kampfflugzeug-Sims hätten früher so ziemlich alle Tomcat-Piloten gleichzeitig hinter dem Ofen hervorgelockt, heute wird ein Ace Combat 7 mal eben zum Preis einer saftigen Dönertasche verscherbelt.

Strenggenommen seit Jahren schon. Falls ihr also gerade keinen Hunger auf Döner, sondern auf heiße Dogfights verspürt, könnte das actionlastige Flugspiel zum Preis von 6 Euro (90 Prozent Rabatt) einen Blick wert sein.

Battlefield 2042

2:52 Battlefield 2042: Im Gameplay-Trailer zu Season 7 entbrennt ein Kampf um eine Stadt in der Wüste

Genre: Multiplayer-Shooter | Steam-Release: 19. November 2021 | Aktueller Preis: 5 Euro

Der Just will allen Ernstes Battlefield 2042 empfehlen! Ja, und das kann man dieser Tage durchaus machen. Vom kaputten Release-Zustand ist zum Glück nichts mehr zu spüren, die Entwickler von DICE haben fleißig gesundgepatcht und massig Inhalte nachgeschoben.

Der ganze Release-Ärger sorgt indes auch dafür, dass Battlefield 2042 stark unterschätzt wird. Stellt euch das Spiel quasi als Entschuldigung dafür vor, wie es seine Spielerinnen und Spieler zum Release geärgert hat. Dazu passt auch der Preis von schlappen 5 Euro (92 Prozent Rabatt).

Mehr aktuelle Neuigkeiten zum Thema Steam findet ihr in unserer kleinen Auswahl oben.

Welches vorgestellte Spiel konnte in dieser Woche euer Interesse wecken? Hattet ihr die Titel längst auf dem Schirm oder sogar in eurer Bibliothek? Erzählt es gerne unten in den Kommentaren! Wir freuen uns immer darüber, eure Anmerkungen und Meinungen zu lesen.