Über 700 Euro sparen: Gleich zwei Pen&Paper-Bundles helfen euch bei der schwierigsten Rolle am Tisch

Mit gleich zwei DM-Bundles bei Humble könnt ihr viele PDFs abstauben, die euch im Bereich Spielleitung weiterbilden.

Es ist egal, welches Pen&Paper-Rollenspiel ihr spielt. Ob nun Dungeons & Dragons, Das Schwarze Auge oder Mörk Borg - eine Runde zu leiten ist immer anspruchsvoller als selbst zu spielen. Gerade deshalb schrecken viele Menschen auch davor zurück, obwohl es sie eigentlich interessiert.

Aber genau deshalb gibt es auch heutzutage haufenweise kluge (und weniger kluge) Ratschläge im Internet, die euch bei dieser schwierigen Aufgabe helfen können. Wenn ihr alles verschlingt, was euch dabei hilft, dann solltet ihr demnächst mal bei Humble vorbeischauen.

Dort gibt es gerade zwei Bücher-Bundle, die haufenweise PDFs zusammenschnüren, die sich alle mit der Rolle der Spielleitung befassen:

Monsters, Traps & DM Tricks: Dieses Paket enthält über 60 verschiedene Bücher, die allesamt als hilfreiche Nachschlagewerke dienen oder ein paar oldschool Abenteuer beinhalten. Der Fokus liegt dabei auf D&D und Dungeon Crawl Classic.

Dieses Paket enthält über 60 verschiedene Bücher, die allesamt als hilfreiche Nachschlagewerke dienen oder ein paar oldschool Abenteuer beinhalten. Der Fokus liegt dabei auf D&D und Dungeon Crawl Classic. RPG Game Master : Hier findet ihr 11 verschiedene Bücher der Game-Master-Reihe, die sich universell dazu eignen, besser Pen&Paper-Runden zu leiten.

In beiden Paketen steckt zusammengerechnet laut Humble ein Warenwert von über 800 Euro. Schlagt ihr bei den Bundles zu, müsst ihr für alle Inhalte lediglich 49 Euro hinlegen.

5:45 Was ist Pen&Paper? Unser Experte klärt die Grundlagen

Autoplay

Haufenweise Kram für einen guten Zweck

Wie immer bei Humble, könnt ihr selbst entscheiden, wie viel Geld euch die Inhalte wert sind. Ihr könnt für beide Pakete beispielsweise auch nur 1 Euro bezahlen, dann erhaltet ihr in beiden Fällen aber auch nur die niedrigste Stufe an Inhalten. Je mehr ihr ausgebt, umso mehr Artikel landen in eurem Warenkorb.

Wer will, kann allerdings auch freiwillig noch mehr bezahlen als er oder sie muss, um alles freizuschalten und unterstützt damit einen guten Zweck. Einnahmen aus dem »Monsters, Traps & DM Tricks«-Paket gehen zugute der Organisation The Trevor Project während das »RPG Game Master«-Paket die Breast Cancer Research Foundation unterstützt.

Bedenkt dabei, dass es sich stets um verschiedene PDFs handelt und alle in englischer Sprache. Die einzige Ausnahme ist Grimtooth's Trapsylvania. Dieses Handbuch rund um haufenweise Fallen für DCC bekommt ihr auf der höchsten Stufe im »Monsters, Traps & DM Tricks«-Paket auch als Hardcover. Bedenkt aber, dass ihr den Key dann noch bei Goodman Games einlösen müsst und eventuell weitere Lieferkosten anfallen.

Ihr könnt es euch noch ein Weilchen überlegen, ob ihr bei den aktuellen Bundles zuschlagen wollt oder nicht. Das »RPG Game Master«-Paket ist noch ganze 9 Tage verfügbar, bis zum 21. Juni und das »Monsters, Traps & DM Tricks«-Paket sogar bis zum 26. Juni.

Humble bietet aber regelmäßig neue Bundles mit Pen&Paper-PDFs an. Wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden, wenn wieder etwas Lohnenswertes aufschlägt.