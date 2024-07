Über 80 neue Spiele bei Netflix in Entwicklung: Streaming-Dienst erweitert Gaming-Angebot

Netflix entwickelt einen Haufen Spiele zu beliebten Serien und Shows. Bildquelle: Netflix

Seit einiger Zeit bietet Netflix neben seiner Fülle an Filmen und Serien auch Handyspiele an. Seid ihr Inhaberin oder Inhaber des Abos, erhaltet ihr Zugriff auf jede Menge Spiele, darunter beliebte Titel wie Hades. Aber nicht nur Spiele von Drittanbietern sind im Netflix-Paket enthalten, denn das Unternehmen entwickelt auch eigene Titel.

0:52 Hades kommt aufs Handy: Eines der besten Action-Spiele der letzten Jahre gibt’s bald bei Netflix

Netflix arbeitet an mehr als 80 eigenen Handyspielen

Netflix-Präsident Gregory K. Peters verkündete im Zuge des letzten Finanzberichts, dass aktuell mehr als 80 eigene Spiele in Entwicklung seien, die monatlich veröffentlicht werden sollen. Diese bauen auf eigenen Serien und Shows auf.

Wir verfeinern unser Programm, um mehr von dem zu machen, was mit den über 80 Spielen funktioniert, die wir derzeit in der Entwicklung haben. Und eines der Dinge, die wirklich funktionieren, ist, unsere Mitglieder mit Spielen zu verbinden, die auf bestimmten Netflix-IPs basieren, die sie lieben. Und das ist ein Bereich, in den wir schnell vordringen konnten, nämlich interaktive Erzählspiele. Diese sind einfacher zu entwickeln. Und wir platzieren sie in einem »narrative hub«, den wir Netflix Stories nennen. [...] Ab Juli werden wir etwa einen neuen Titel pro Monat in Netflix Stories veröffentlichen, darunter großartige IPs wie Emily in Paris und Selling Sunset. Und wir haben noch viel mehr in petto, darunter auch sehr unterschiedliche Arten von Spielen, die in den kommenden Quartalen und Jahren erscheinen werden.

Mit diesem Vorgehen will Netflix laut Co-CEO Theodore A. Sarandos Fans von Netflix-Produktionen die Möglichkeit geben, sich auch zwischen den Staffeln mit diesen zu beschäftigen. Peters betont, dass das Unternehmen damit das Nutzerengagement weiter steigern will, da sich dies bisher noch zu wenig auf das Gesamtgeschäft ausgewirkt habe.

Uns erwarten in Zukunft also vermehrt Netflix-Originale auf dem Handygame-Markt. Im Juli ging es mit dem 3. Spiel zum Dating-Format Too Hot to Handle los, in dem ihr selbst in die Rolle der Teilnehmenden schlüpft und euch den Weg zu virtuellen 200.000 US-Dollar flirtet.

Handyspiele haben ihren ganz eigenen Markt und damit auch ihre eigene Zielgruppe. Neben den klassischen Gelegenheitsspielen verschlägt es hin und wieder auch richtige Spieljuwelen auf das mobile Endgerät. Ob sich das wirklich lohnt, erfahrt ihr in den Artikeln, den wir euch oben verlinkt haben.

Wie sieht es bei euch aus? Was zockt ihr auf dem Smartphone und sprechen euch die Netflix-Originale in Spielform an? Verratet es uns in den Kommentaren!