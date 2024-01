Spiele-Downloads bei Netflix verzeichnen gewaltigen Boom - und das liegt vor allem an GTA

Bei den Download-Zahlen haben sich die Netflix-Mitarbeiter vermutlich auch erst mal die Brille gerichtet.

Die Handy-Spiele bei Netflix sind bisher eher unter dem Radar geflogen, nicht allzu viele Abonnenten nutzten die Auswahl an Titeln. Jetzt hat Netflix aber einen deutlichen Erfolg zu feiern, im Dezember 2023 hat sich die Anzahl an Downloads mit einem Schlag fast verdreifacht. Ein “Schuldiger” ist schnell gefunden: Grand Theft Auto.

GTA ist auf Netflix der Renner

Im gleichen Monat erschien nämlich die GTA Trilogy für den Streamingdienst, der seine Fühler seit wenigen Jahren auch im Gaming ausbreitet. Für Android und iOS sind also San Andreas, Vice City und GTA 3 mit einem Netflix-Abo ohne Extrakosten erhältlich.

Wie mobilegamer.biz berichtet, sind laut der Daten von AppMagic die Downloadzahlen von 10 Millionen im November auf 28 Millionen im Dezember gestiegen. GTA: San Andreas macht da den Bärenanteil aus, 11,6 Millionen gehen auf die Kappe des Spiels. Vice City kommt immerhin noch auf 4,1 Millionen Downloads, während GTA 3 mit 2,4 Millionen das Schlusslicht bildet.

Damit hat sich San Andreas innerhalb eines Monats schon auf Platz 2 der meist gedownloadeten Spiele von Netflix einsortiert, nur Storyteller ist noch davor. Mittlerweile befinden sich einige starke Titel im Service, die ursprünglich nur für den PC erschienen sind.

0:56 Netflix bringt den Strategie-Meilenstein Into the Breach aufs Handy

Da wären beispielsweise das ungewöhnliche Story-Spiel Immortality, das Strategie-Highlight Into the Breach oder auch das emotionale Spiritfarer. Das wird aber noch lange nicht das Ende gewesen sein, immerhin hat Netflix einige Titel in der Pipeline. Im Cloud-Gaming will sich der Riese auch versuchen, obwohl Google sich daran bereits die Finger verbrannt hat.

Habt ihr euch eines der GTA-Spiele auf dem Handy runtergeladen und wenn ja, welches? Oder bleibt es für euch ein Unding, am kleinen Bildschirm zu spielen? Wäre es euch lieber, Netflix konzentriert sich auf ihr Streaming-Angebot oder ist euch die Ausweitung in den Gaming-Bereich nur recht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!