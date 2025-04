»Wie betäubt« – Die Abby-Darstellerin drehte die wohl härteste Szene von The Last of Us nur drei Tage nach der Beerdigung ihrer Mutter

Nach außen wirkt Abby (Kaitlyn Dever) hart und entschlossen. (Bild: HBO / Warner Bros.)

Mit der zweiten Staffel von The Last of Us hat HBO nicht nur die Messlatte für Videospieladaptionen erneut hochgelegt, sondern auch einen der emotional härtesten Momente der Vorlage auf den Bildschirm gebracht. Doch was viele Zuschauer nicht ahnten: für Abby-Darstellerin Kaitlyn Dever war der Dreh dieser Szene eine persönliche Ausnahmesituation.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält zentrale Handlungsdetails aus Episode 2 der zweiten Staffel von The Last of Us sowie aus dem Spiel The Last of Us Part II.

Ein persönlicher Albtraum hinter den Kulissen

Drei Tage nach der Beerdigung ihrer Mutter stand Kaitlyn Dever bereits am Set, um ihre erste Szene als Abby zu drehen – und das ausgerechnet bei dem wohl brutalsten Moment der gesamten Serie. Ihre Mutter war nach 14 Jahren Kampf an Brustkrebs verstorben. Dever selbst beschreibt ihren Zustand während der Dreharbeiten im Interview mit Entertainment Weekly wie folgt:

Die Tage vor dieser Szene waren schrecklich. Ich habe meine Mutter zwei oder drei Wochen vor dem Dreh verloren. Die Beerdigung meiner Mutter war drei Tage, bevor ich meinen ersten Drehtag hatte. Ich befand mich also in einer Art Nebel und war wie betäubt.

Serienschöpfer Craig Mazin und das Produktionsteam zeigten großes Verständnis für Devers Situation.

Sie wollten ihr die Zeit geben, die sie benötigte, und sorgten für einen geschützten Rahmen am Set. Die Szene wurde an einem sogenannten geschlossenen Set gedreht, bei dem nur die wichtigsten Crewmitglieder anwesend waren. Nicht nur, um Spoiler zu vermeiden, sondern vor allem, um Dever einen Safe Space zu bieten.

Showrunner Mazin erklärte dazu:

Obwohl mir die Serie sehr am Herzen liegt, ist es am Ende nur eine Serie. Ich werde nicht den Trauerprozess von jemandem stören, der um einen verlorenen Elternteil trauert, schon gar nicht in einer Serie, die sich teilweise mit genau diesen Trauerprozessen beschäftigt.

1:15 The Last of Us: Der neue Trailer bereitet darauf vor, was in Staffel 2 noch alles auf uns zukommt

Autoplay

Die Szene selbst ist ein Schockmoment für die Zuschauer: Abby schießt Joel (Pedro Pascal) ins Knie, schlägt mit einem Golfschläger auf ihn ein und beendet schließlich sein Leben. Ellie (Bella Ramsey) muss das Grauen hilflos mitansehen.

Für Dever war es nicht nur körperlich, sondern vor allem emotional eine enorme Herausforderung. Sie verzichtete darauf, ihren Text wie gewohnt Wochen vorher auswendig zu lernen, sondern ließ die Worte und Emotionen spontan auf sich wirken:

Aufgrund meiner Lebensumstände konnte ich meine normale Routine als Schauspielerin nicht ausüben, was wirklich interessant war, weil ich mir darüber Sorgen gemacht hatte. Normalerweise lerne ich einen solchen Monolog drei Wochen vorher auswendig. Ich habe es diesmal anders gemacht, und ich glaube, das hat der Figur in vielerlei Hinsicht sehr gutgetan. Ich konnte mich irgendwie … ich weiß nicht, einfach gehen lassen und nicht zu viel darüber nachdenken, weil die Worte auf dem Papier ohnehin so kraftvoll sind.

Falls ihr jetzt selbst miterleben wollt, wie es mit Ellie, Abby und Co. weitergeht: Die zweite Staffel von The Last of Us läuft in den USA immer sonntagabends um 21 Uhr auf HBO. Dank Zeitverschiebung steht die neueste Folge hierzulande direkt in der Nacht zum Montag – meist ab etwa 4:00 Uhr morgens – bei Sky und WOW zum Streamen bereit.