Age of Mythology: Ihr könnt das Remake eines grandiosen Strategiespiels jetzt kostenlos ausprobieren

Bei Zeus! Age of Mythology: Retold ist zwei Monate vor Release schon kostenlos spielbar.

Ihr wollt ein heißes Sommer-Wochenende lieber an der griechischen Küste als hier in Deutschland verbringen? Und das auch noch kostenlos? Kein Problem! Wer will, kann auf Steam ab sofort in Age of Mythology: Retold reinspielen und Griechen, Ägypter oder auch Wikinger gemeinsam mit den Göttern ihrer Pantheons zum Sieg führen.

AoM: Retold ist das grafische Remake zum mythologische Spin-Off der Age-of-Empires-Reihe. Das Original gilt gemeinhin als eines der besten Echtzeit-Strategiespiele aller Zeiten und gemessen an dem Erfolg der Neuauflagen von Age of Empires, setzen die Fans natürlich auch in Age of Mythology große Hoffnungen.

Das Spiel erscheint eigentlich erst am 4. September, doch ihr könnt es jetzt schon ausprobieren.

14:11 Age of Mythology: Retold - Vorschau-Video zum Strategie-Remake meiner Träume!

Age of Mythology gratis spielen

Die Gratisaktion ist in Wahrheit ein Stresstest für den Multiplayer. Das Team lässt also tausende Menschen auf die Server, um ihre Stabilität abzuschätzen. Dafür wurde der Stresstest in drei Phasen an drei Tagen unterteilt:

Freitag, 26. Juli: Von 14:30 bis 17:30 Uhr

Von 14:30 bis 17:30 Uhr Samstag, 27. Juli: Von 14:30 bis 17:30 Uhr

Von 14:30 bis 17:30 Uhr Sonntag, 28. Juli: Von 14:30 bis 17:30 Uhr

Ihr könnt immer nur für diese drei Stunden an jedem Tag reinspielen und danach nicht mehr. Außerdem handelt es sich, wie gesagt, um einen Belastungstest der Server. Stellt euch also darauf ein, dass es zu Verzögerungen, Warteschlangen oder gar Abstürzen kommen kann.

So seid ihr dabei

Anders als noch bei der Beta von vor einigen Wochen müsst ihr für den Stresstest Age of Mythology: Retold nicht vorbestellen. Alles, was ihr benötigt, ist ein Steam-Account. Dann könnt ihr zu den genannten Zeiten komplett kostenlos in den Multiplayer des RTS reinschauen. So geht ihr vor:

Loggt euch bei Steam ein und besucht die Shopseite von Age of Mythology: Retold.

Unter den drei Einkaufmöglichkeiten für das Hauptspiel, gibt es derzeit eine vierte Option für den Playtest. Klick hier auf den grünen Knopf, auf dem Zugriff anfordern steht.

steht. Age of Mythology: Retold landet dann in eurer Steam-Bibliothek. Klickt hier auf installieren und ladet das Spiel runter. Es sind insgesamt etwa 26 GB. Ladet es also am besten schon runter, bevor das gewünschte Zeitfenster startet.

Danach könnt ihr das Spiel starten und sofern die Server gerade online sind, einfach losspielen. Bedenkt aber, dass es sich um eine unfertige Version handelt. Das bedeutet: Bugs sind zu erwarten.