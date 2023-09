Ahsoka schafft nach 46 Jahren Star Wars etwas Einzigartiges - und daran war sogar ein verstorbener Hauptdarsteller beteiligt

Ray Stevenson verstarb im Mai 2023 mit 58 Jahren. Baylan Skoll in der Ahsoka-Serie zählt zu seinen letzten Rollen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Der Kampf Ahsoka Tano gegen Baylan Skoll in der neuesten Star-Wars-Serie ist etwas Besonderes: Ein Duell dieser Manier sehen wir in 46 Jahren Sternenkrieg zum ersten Mal. Die Choreografie gleicht einer Auseinandersetzung, wie sie vielleicht zwischen einem Samurai und einem Ritter ablaufen würde.

Bei Baylans Lichtschwert hat Ray Stevenson mitgewirkt

Und das hat Ahsoka sogar zum Teil seinem verstorbenen Hauptdarsteller Ray Stevenson zu verdanken - wie ScreenRant in Erfahrung bringen konnte. Auf dem Disney-Fan-Event D23 erklärte ihnen nämlich Requisiteur Josh Roth, dass der Stevenson beim Design von Baylans einzigartigem Lichtschwert sein Händchen im Spiel hatte:

Ray wollte etwas Besonderes [bei seinem Lichtschwert-Design] anstellen, indem er den Knauf verändert. Wir haben das gemeinsam mit [Production Designer] Doug [Chiang] und [Showrunner] Dave [Filoni] eingearbeitet, um Rays kreativen Input zu berücksichtigen, was es in meinen Augen zu einem sehr besonderen Lichtschwert macht.

Was das Lichtschwert von Baylan Skoll so einzigartig macht? Im Gegensatz zu gewöhnlicheren Waffen der Jedi (und Sith) ist der Griff des Schwerts wesentlich länger. Und dieser Umstand macht sich sogar in Skolls Kampfstil bemerkbar. Baylan schwingt im Duell mit Ahsoka seine Waffe wie ein Bastardschwert oder sogar Claymore, was zumindest in Star-Wars-Filmen beziehungsweise -Serien ein Novum darstellt.

Genau genommen kämpft Cal Kestis (Cameron Monaghan) in Jedi: Survivor ähnlich, wenn er sein Lichtschwert mit einer Parierstange ausstattet. Doch dabei scheint es sich um eine bewusste Entscheidung zugunsten spielerischer Abwechslung zu handeln, wenn man sich im direkten Vergleich Kylo Rens (Adam Driver) Kampfstil in den Star-Wars-Sequels ansieht.

Böse, aber auch so richtig böse? Doch auch unabhängig von Baylans ungewöhnlichem Schwert-Design sind die Waffen von Baylan Skoll und Shin Hati (Ivanna Sakhno) etwas Besonderes: Ihre Klingen sind nicht in klassisches Rot getauscht, sondern gleichen viel eher einer orangen Farbe. Laut Dave Filoni (via TikTok) war dies eine bewusste Entscheidung, um Zuschauern zu erschweren, sie der hellen oder dunklen Seite der Macht zuzuordnen.

Ahsoka wird von einem echten Todesfall überschattet

Ray Stevensons plötzlicher Tod: Dass sich Baylan Skoll in der Star-Wars-Community zu einem regelrechten Fan-Liebling entwickelte, hat dessen Darsteller Ray Stevenson leider nicht mehr miterlebt. Der britische Schauspieler aus Produktionen wie Rom, Thor oder RRR starb unerwartet am 21. Mai 2023 mit 58 Jahren.

Wie Ahsoka den Vorfall thematisiert: In der ersten Folge von Ahsoka ist deswegen auch eine kleine Einblendung mit den Worten Für unseren Freund Ray zu sehen. Mehr zu den Hintergründen davon erfahrt ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts.

